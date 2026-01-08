Cadillacul roz în formă de chitară al lui Elvis Presley, expus la Muzeul Auto din Orlando

08-01-2026 | 22:55
Cadillacul roz în formă de chitară al lui Elvis Presley va fi expus începând de joi la Muzeul Auto din Orlando, Florida, Statele Unite, după o restaurare de aproape patru luni, transmite agenția EFE.

autor
Claudia Alionescu

Mașina lui Elvis Presley, supranumit Regele Rock 'n' Roll-ului, un Cadillac Eldorado din 1970 modificat pentru a arăta ca un instrument muzical, va deveni o 'piesă centrală' a colecției care numără peste 2.500 de vehicule 'rare și legendare' a Muzeului Auto din Orlando, a detaliat pe site-ul său Dezerland Park, unde este situat muzeul.

'După o restaurare completă, vehiculul legendar va fi dezvăluit în forma sa completă, oferind ocazia fanilor să vadă mașina așa cum i-a fost dat să fie: strălucitoare, de neuitat, făcută pentru rege', potrivit anunțului.

Expunerea legendarului Cadillac al lui Elvis (1935-1977), proiectat de Jay Ohrberg, are loc după transferul autovehiculului la muzeu, în septembrie anul trecut, în urma achiziționării sale din Franța, unde a fost folosit drept decor într-un centru comercial și apoi a ajuns la un cimitir de mașini.

Deși nu există un consens între specialiștii în istoria muzicii și pasionații de mașini cu privire la faptul că Presley ar fi fost proprietarul acestui autovehicul sau că l-ar fi condus frecvent, cântărețul și-a făcut apariția cu acest Cadillac la un concert în Las Vegas, ceea ce a stârnit senzație în rândul fanilor prezenți.

Pentru această prezentare, Dezerland Park a anunțat un eveniment special, la 8 și 9 ianuarie, cu un cost de 19,35 dolari pe bilet. De asemenea, la 10 și 11 ianuarie va avea loc un 'Weekend Rock 'n' Roll', cu divertisment live și acces gratuit pentru cei care vin costumați în Elvis.

Sursa: Agerpres

