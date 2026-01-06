Zilele libere au adus noi serii de turiști la munte. Antreprenorii din turism sunt încântați

Stiri Turism
06-01-2026 | 17:58
A treia săptămână la rând cu zile libere a adus noi serii de turiști la munte. Zăpada din weekend-ul trecut i-a entuziasmat pe iubitorii sporturilor de iarnă.  

autor
Electra Ghiza,  Gigi Ciuncanu,  Octavian Moldovan

În multe locuri, însă, stratul de pe pârtii a început să se topească pentru că temperaturile au mai crescut.

Pe drumul spre Poiana Brașov au fost coloane de mașini toată ziua, semn că românii încă mai au rezerve de energie, dar și bani pentru un sejur la munte.

A fost nevoie însă și de răbdare la cozile uriașe formate la instalațiile de transport pe cablu.

Schior: "Mă așteptam să fie aglomerat, dar nicio problemă, avem răbdare și să ne bucurăm de ziua plăcută."

Cele 5 grade din termometre au subțiat stratul de zăpadă, iar pe pârtii a apărut - ici și colo - noroiul.

Schior: "E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă, foarte mulți turiști în același timp."

Schior: "Cred că plec acasă, e prea mare coadă! M-am dat de două ori dimineața."

Mulți au venit la munte pentru o singură zi și au găsit suficiente motive de veselie.

Bărbat: "Un săniuș, un vin fiert, ceva p-aici... Ceva de mâncare și aer curat."

La terasele cu mâncare de lângă pârtii, s-au căutat mai ales micii și cârnăciorii.

Rodica Boia, ospătar: "E pe repede-înainte! Vor să mănânce repede, să mai prindă câteva ture de schi."

La Păltiniș, o zi de schi costă circa 400 de lei de persoană.

Turistă: "O să ajungem undeva la 400 de lei cu totul, plus ce mai consumăm, o ciocolată caldă, un langoș."

O familie a venit, după Revelion, pentru o vacanță de 5 zile.

Fetiță: "Chiar dacă azi e mai cald, zăpada e mai fleoșcăită, pe mine nu mă oprește nimic să mă duc pe pârtii."

Andreea, turistă din București: "Nu am făcut un calcul exact, aș putea să estimez în jur de 4.000 de lei trei persoane. Cu instructor de schi, cu cazare, mesele aferente."

Și la Rânca a fost aglomerat.

Antreprenorii din turism sunt încântați de afluxul de turiști, după un Crăciun și un Revelion mai slabe ca în alți ani.

Sursa: Pro TV

Etichete: turisti, munte,

Dată publicare: 06-01-2026 17:51

Citește și...
Peisaj de poveste la munte după primele ninsori consistente. Unde pot schia turiștii cu doar 195 de lei pe zi
Stiri Turism
Peisaj de poveste la munte după primele ninsori consistente. Unde pot schia turiștii cu doar 195 de lei pe zi

În stațiunile montane din Sibiu și Cluj a fost primul weekend cu ninsoare consistentă din acest sezon. Așa că cei care nu au fost în vacanță de Revelion sau care au ales un sejur prelungit s-au adunat pe pârtii.

Se circulă bară la bară pe DN1. Aglomerația de la munte s-a mutat pe șoseaua către București
Stiri actuale
Se circulă bară la bară pe DN1. Aglomerația de la munte s-a mutat pe șoseaua către București

Este final de vacanță și asta se vede cel mai bine pe șoselele, care sunt acum foarte aglomerate. Cum era de așteptat, Drumul Național 1 este un lung șir de mașini care stau în coloană spre București.

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar”, de nevoie, într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

