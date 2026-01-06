Zilele libere au adus noi serii de turiști la munte. Antreprenorii din turism sunt încântați

A treia săptămână la rând cu zile libere a adus noi serii de turiști la munte. Zăpada din weekend-ul trecut i-a entuziasmat pe iubitorii sporturilor de iarnă.

În multe locuri, însă, stratul de pe pârtii a început să se topească pentru că temperaturile au mai crescut.

Pe drumul spre Poiana Brașov au fost coloane de mașini toată ziua, semn că românii încă mai au rezerve de energie, dar și bani pentru un sejur la munte.

A fost nevoie însă și de răbdare la cozile uriașe formate la instalațiile de transport pe cablu.

Schior: "Mă așteptam să fie aglomerat, dar nicio problemă, avem răbdare și să ne bucurăm de ziua plăcută."

Cele 5 grade din termometre au subțiat stratul de zăpadă, iar pe pârtii a apărut - ici și colo - noroiul.

Schior: "E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă, foarte mulți turiști în același timp."

Schior: "Cred că plec acasă, e prea mare coadă! M-am dat de două ori dimineața."

Mulți au venit la munte pentru o singură zi și au găsit suficiente motive de veselie.

Bărbat: "Un săniuș, un vin fiert, ceva p-aici... Ceva de mâncare și aer curat."

La terasele cu mâncare de lângă pârtii, s-au căutat mai ales micii și cârnăciorii.

Rodica Boia, ospătar: "E pe repede-înainte! Vor să mănânce repede, să mai prindă câteva ture de schi."

La Păltiniș, o zi de schi costă circa 400 de lei de persoană.

Turistă: "O să ajungem undeva la 400 de lei cu totul, plus ce mai consumăm, o ciocolată caldă, un langoș."

O familie a venit, după Revelion, pentru o vacanță de 5 zile.

Fetiță: "Chiar dacă azi e mai cald, zăpada e mai fleoșcăită, pe mine nu mă oprește nimic să mă duc pe pârtii."

Andreea, turistă din București: "Nu am făcut un calcul exact, aș putea să estimez în jur de 4.000 de lei trei persoane. Cu instructor de schi, cu cazare, mesele aferente."

Și la Rânca a fost aglomerat.

Antreprenorii din turism sunt încântați de afluxul de turiști, după un Crăciun și un Revelion mai slabe ca în alți ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













