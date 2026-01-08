Italia, lovită de un val de frig sever. Temperaturile au ajuns până la -23 de grade și mai multe școli au fost închise

Stiri externe
08-01-2026 | 22:55
italia
Getty

Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA.

autor
Lorena Mihăilă

Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase.

Mercurul din termometre a coborât până la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza, în timp ce pe vârful muntelui Marmolada s-au înregistrat minus 21,9 grade Celsius.

italia

Regiunea Molise a fost, de asemenea, deosebit de afectată, în pofida revenirii soarelui după ninsorile din cursul nopţii, cu temperaturi negative şi şcoli închise în zeci de localităţi, inclusiv în capitala regională Campobasso.

Pe Vezuviu a căzut prima ninsoare din acest an, notează ANSA.

Jumătate din România este sub zăpadă. Mai mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat

Sursa: Agerpres

