Italia, lovită de un val de frig sever. Temperaturile au ajuns până la -23 de grade și mai multe școli au fost închise

Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA.

Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase.

Mercurul din termometre a coborât până la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza, în timp ce pe vârful muntelui Marmolada s-au înregistrat minus 21,9 grade Celsius.

Profimedia

Regiunea Molise a fost, de asemenea, deosebit de afectată, în pofida revenirii soarelui după ninsorile din cursul nopţii, cu temperaturi negative şi şcoli închise în zeci de localităţi, inclusiv în capitala regională Campobasso.

Pe Vezuviu a căzut prima ninsoare din acest an, notează ANSA.

