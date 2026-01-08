Agentul federal care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis fusese târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal
Agentul de la imigrări care a deschis focul miercuri în Minneapolis, ucigând o femeie, a fost târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal în Minnesota, în iunie anul trecut.
Atunci, brațul său a rămas blocat în interiorul vehiculului, șoferul demarând în trombă, și trăgându-l pe agent, arată New York Post.
Atacul asupra ofițerului, a cărui identitate a fost protejată, a avut loc pe 17 iunie 2025 în Bloomington, Minnesota, exact la o lună după ce guvernatorul statului, Tim Walz, a etichetat agenții ICE drept „Un Gestapo modern” în timpul unui discurs ținut la absolvirea Facultății de Drept a Universității din Minnesota în luna mai.
Agenții ICE l-au oprit în trafic pe Roberto Carlos Munoz, un imigrant ilegal din Guatemala cu un cazier bogat, cu acuzații care includ violență domestică și infracțiuni sexuale împotriva unui adolescent minor.
Munoz a refuzat să coboare din vehiculul său când ofițerii s-au apropiat de mașina sa, iar ofițerul a spart geamul din spate pentru a deschide vehiculul din interior.
Suspectul a accelerat apoi, cu brațul agentului ICE prins între scaun și caroseria mașinii, potrivit Departamentului de Justiție.
Procurorii au declarat că polițistul a fost târât violent pe o distanță de peste 100 de metri, în timp ce suspectul făcea manevre bruște în încercarea de a-l desprinde de mașină.
Agentul a fost internat în spital cu „leziuni grave la braț și mână”, necesitând 33 de copci, dar s-a recuperat complet, a declarat la momentul respectiv secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, într-o declarație.
Carlos Munoz a fost arestat și acuzat de agresiune asupra ofițerului și a fost condamnat de un juriu federal, luna trecută.
Avocatul lui Munoz nu a răspuns, joi, la solicitarea jurnaliștilor de a-și face publică opinia.
Agentul de la imigrări a tras trei focuri de armă miercuri, ucigând-o pe Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, după ce aceasta a plecat de pe loc în timp ce agentul se afla în fața mașinii iar un alt polițist o soma să se oprească
Șefa Homeland Security, Kristi Noem, a declarat că ofițerul, un veteran cu 10 ani vechime în agenție, a acționat în legitimă apărare și a avut motive întemeiate să deschidă focul, pentru că femeia făcea parte dintr-o „mulțime de agitatori” care încercau să zădărnicească eforturile ICE de a aplica măsurile restrictive ale președintelui Trump în materie de imigrație.
Imaginile filmate cu unghi larg ale incidentului par să arate că Renee Good l-a lovit pe agent cu mașina după ce a ignorat ordinele de a ieși din vehicul.
El a sărit repede din calea ei, trăgând un singur foc prin parbriz și alte două focuri prin geamul deschis al șoferului, lovind-o în cap.
Și președintele Trump a declarat pentru New York Times că acesta a acționat în legitimă apărare după ce a fost lovit de mașina lui Good.
Incidentul a alimentat tensiunea care exista de mult timp între agenții federali de imigrare și protestatarii care se opuneau – uneori violent – prezenței agențiilor precum ICE care aplică legea în comunitățile lor.
