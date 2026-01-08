Agentul federal care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis fusese târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal

Stiri externe
08-01-2026 | 23:17
Renee Nicole Good - minneapolis, ice, impuscata

Agentul de la imigrări care a deschis focul miercuri în Minneapolis, ucigând o femeie, a fost târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal în Minnesota, în iunie anul trecut.

autor
Mihai Niculescu

Atunci, brațul său a rămas blocat în interiorul vehiculului, șoferul demarând în trombă, și trăgându-l pe agent, arată New York Post.

Atacul asupra ofițerului, a cărui identitate a fost protejată, a avut loc pe 17 iunie 2025 în Bloomington, Minnesota, exact la o lună după ce guvernatorul statului, Tim Walz, a etichetat agenții ICE drept „Un Gestapo modern” în timpul unui discurs ținut la absolvirea Facultății de Drept a Universității din Minnesota în luna mai.

Agenții ICE l-au oprit în trafic pe Roberto Carlos Munoz, un imigrant ilegal din Guatemala cu un cazier bogat, cu acuzații care includ violență domestică și infracțiuni sexuale împotriva unui adolescent minor.

Citește și
Politia SUA
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis
Roberto Carlos Munoz

Munoz a refuzat să coboare din vehiculul său când ofițerii s-au apropiat de mașina sa, iar ofițerul a spart geamul din spate pentru a deschide vehiculul din interior.

Suspectul a accelerat apoi, cu brațul agentului ICE prins între scaun și caroseria mașinii, potrivit Departamentului de Justiție.

Procurorii au declarat că polițistul a fost târât violent pe o distanță de peste 100 de metri, în timp ce suspectul făcea manevre bruște în încercarea de a-l desprinde de mașină.

Agentul a fost internat în spital cu „leziuni grave la braț și mână”, necesitând 33 de copci, dar s-a recuperat complet, a declarat la momentul respectiv secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, într-o declarație.

Carlos Munoz a fost arestat și acuzat de agresiune asupra ofițerului și a fost condamnat de un juriu federal, luna trecută.

Avocatul lui Munoz nu a răspuns, joi, la solicitarea jurnaliștilor de a-și face publică opinia.

Agentul de la imigrări a tras trei focuri de armă miercuri, ucigând-o pe Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, după ce aceasta a plecat de pe loc în timp ce agentul se afla în fața mașinii iar un alt polițist o soma să se oprească

Șefa Homeland Security, Kristi Noem, a declarat că ofițerul, un veteran cu 10 ani vechime în agenție, a acționat în legitimă apărare și a avut motive întemeiate să deschidă focul, pentru că femeia făcea parte dintr-o „mulțime de agitatori” care încercau să zădărnicească eforturile ICE de a aplica măsurile restrictive ale președintelui Trump în materie de imigrație.

Imaginile filmate cu unghi larg ale incidentului par să arate că Renee Good l-a lovit pe agent cu mașina după ce a ignorat ordinele de a ieși din vehicul.

El a sărit repede din calea ei, trăgând un singur foc prin parbriz și alte două focuri prin geamul deschis al șoferului, lovind-o în cap.

Și președintele Trump a declarat pentru New York Times că acesta a acționat în legitimă apărare după ce a fost lovit de mașina lui Good.

Incidentul a alimentat tensiunea care exista de mult timp între agenții federali de imigrare și protestatarii care se opuneau – uneori violent – prezenței agențiilor precum ICE care aplică legea în comunitățile lor. 

Sursa: New York Post

Etichete: imigrari, minneapolis, agent,

Dată publicare: 08-01-2026 23:10

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
JD Vance, despre cazul femeii ucise de un agent federal în Minneapolis: „Este o tragedie provocată de ea însăşi”. VIDEO
Stiri externe
JD Vance, despre cazul femeii ucise de un agent federal în Minneapolis: „Este o tragedie provocată de ea însăşi”. VIDEO

Moartea lui Renee Nicole Good, care a fost împuşcată mortal de un agent de imigrări la Minneapolis, a fost ”o tragedie provocată de ea însăşi”, a scris vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe platforma X.

Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis
Stiri externe
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, după un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters. Printre cei decedați se află și atacatorul.

Câte permise de muncă au fost emise pentru străinii care vor să lucreze în România. Doar 115 sunt pentru „înalt calificați”
Stiri Sociale
Câte permise de muncă au fost emise pentru străinii care vor să lucreze în România. Doar 115 sunt pentru „înalt calificați”

Aproape 50.000 de permise de angajare în muncă au fost emise anul acesta pentru străinii care doresc să lucreze în România, majoritatea fiind pentru lucrători permanenţi, anunţă marţi Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Muncitorii asiatici, soluția pentru deficitul de personal de pe litoral. Ce salarii primesc
Stiri actuale
Muncitorii asiatici, soluția pentru deficitul de personal de pe litoral. Ce salarii primesc

Mii de cetățeni din afara Uniunii Europene sunt deja pe litoral. Lucrează în hoteluri și restaurante. La malul mării, Inspectoratul General pentru Imigrări a înregistrat până acum 5.800 de sezonieri străini.

Cel mai urmărit TikToker din lume, Khaby Lame, a fost arestat pentru scurt timp. A părăsit apoi
Stiri externe
Cel mai urmărit TikToker din lume, Khaby Lame, a fost arestat pentru scurt timp. A părăsit apoi "voluntar" SUA

Cel mai urmărit TikToker din lume, senegalezo-italianul Khaby Lame, a fost reţinut pentru scurt timp de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA (ICE), au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Recomandări
The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați
Stiri externe
The Times: Germania se gândește să trimită trupe în România și în Polonia. Câți soldați ar putea fi desfășurați

Țările europene analizează parametrii unei posibile prezențe militare în Ucraina în contextul negocierilor de pace, reducând semnificativ numărul trupelor și modificând formatul oricărei misiuni viitoare, potrivit The Times.

Diferențele între regiuni se văd și la cumpărături. Ce pun cel mai des în coșuri oltenii, muntenii, ardelenii și moldovenii
Stiri actuale
Diferențele între regiuni se văd și la cumpărături. Ce pun cel mai des în coșuri oltenii, muntenii, ardelenii și moldovenii

Românii sunt tot mai atenți la cumpărături. În fața prețurilor crescute, aleg mai puțină carne proaspătă, mai multe mezeluri și conserve, multă pâine și produse gata de consum.

Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate
Stiri externe
Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate

Locuitorii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59