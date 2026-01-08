Agentul federal care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis fusese târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal

Agentul de la imigrări care a deschis focul miercuri în Minneapolis, ucigând o femeie, a fost târât cu mașina 100 de metri de un imigrant ilegal în Minnesota, în iunie anul trecut.

Atunci, brațul său a rămas blocat în interiorul vehiculului, șoferul demarând în trombă, și trăgându-l pe agent, arată New York Post.

Atacul asupra ofițerului, a cărui identitate a fost protejată, a avut loc pe 17 iunie 2025 în Bloomington, Minnesota, exact la o lună după ce guvernatorul statului, Tim Walz, a etichetat agenții ICE drept „Un Gestapo modern” în timpul unui discurs ținut la absolvirea Facultății de Drept a Universității din Minnesota în luna mai.

Agenții ICE l-au oprit în trafic pe Roberto Carlos Munoz, un imigrant ilegal din Guatemala cu un cazier bogat, cu acuzații care includ violență domestică și infracțiuni sexuale împotriva unui adolescent minor.

DHS

Munoz a refuzat să coboare din vehiculul său când ofițerii s-au apropiat de mașina sa, iar ofițerul a spart geamul din spate pentru a deschide vehiculul din interior.

Suspectul a accelerat apoi, cu brațul agentului ICE prins între scaun și caroseria mașinii, potrivit Departamentului de Justiție.

Procurorii au declarat că polițistul a fost târât violent pe o distanță de peste 100 de metri, în timp ce suspectul făcea manevre bruște în încercarea de a-l desprinde de mașină.

Agentul a fost internat în spital cu „leziuni grave la braț și mână”, necesitând 33 de copci, dar s-a recuperat complet, a declarat la momentul respectiv secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, într-o declarație.

Carlos Munoz a fost arestat și acuzat de agresiune asupra ofițerului și a fost condamnat de un juriu federal, luna trecută.

Avocatul lui Munoz nu a răspuns, joi, la solicitarea jurnaliștilor de a-și face publică opinia.

Agentul de la imigrări a tras trei focuri de armă miercuri, ucigând-o pe Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, după ce aceasta a plecat de pe loc în timp ce agentul se afla în fața mașinii iar un alt polițist o soma să se oprească

Șefa Homeland Security, Kristi Noem, a declarat că ofițerul, un veteran cu 10 ani vechime în agenție, a acționat în legitimă apărare și a avut motive întemeiate să deschidă focul, pentru că femeia făcea parte dintr-o „mulțime de agitatori” care încercau să zădărnicească eforturile ICE de a aplica măsurile restrictive ale președintelui Trump în materie de imigrație.

Imaginile filmate cu unghi larg ale incidentului par să arate că Renee Good l-a lovit pe agent cu mașina după ce a ignorat ordinele de a ieși din vehicul.

El a sărit repede din calea ei, trăgând un singur foc prin parbriz și alte două focuri prin geamul deschis al șoferului, lovind-o în cap.

Și președintele Trump a declarat pentru New York Times că acesta a acționat în legitimă apărare după ce a fost lovit de mașina lui Good.

Incidentul a alimentat tensiunea care exista de mult timp între agenții federali de imigrare și protestatarii care se opuneau – uneori violent – prezenței agențiilor precum ICE care aplică legea în comunitățile lor.

