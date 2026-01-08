Trump vrea să majoreze cu 50% bugetul apărării: să ajungă la 1,5 miliarde de dolari în 2027. „Pentru binele ţării noastre”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că, în urma discuțiilor cu senatori și alți lideri politici americani, s-a ajuns la concluzia că bugetul apărării pentru 2027 ar trebui să ajungă la 1,5 trilioane de dolari, cu 50% mai mare decât cel actual.

Totodată, el a anunţat că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme, o măsură prezidenţială rară ce contravine normelor de pe Wall Street şi care a determinat scăderea acţiunilor din domeniul apărării şi semnalează schimbări radicale pentru complexul militar-industrial american, relatează Reuters.

„Am decis că, pentru binele ţării noastre, mai ales în aceste vremuri foarte tulburi şi periculoase, bugetul nostru militar pentru anul 2027 nu ar trebui să fie de 1 trilion de dolari, ci mai degrabă de 1,5 trilioane de dolari”, a declarat el într-o postare pe Truth Social.

De asemenea, Donald Trump a afirmat miercuri că doreşte să interzică companiilor din sectorul apărării să plătească dividende acţionarilor lor sau să răscumpere acţiuni, sub sancţiunea de a fi private de contracte publice

„Sectorul apărării plăteşte în prezent dividende enorme acţionarilor săi şi efectuează răscumpărări importante de acţiuni, în loc să investească în echipamente şi fabrici”, a afirmat Trump într-un alt mesaj pe reţeaua sa socială Truth.

Preşedintele american consideră, de asemenea, că directorii acestor companii nu ar trebui să fie plătiţi cu mai mult de 5 milioane de dolari pe an până când nu vor consolida capacităţile de producţie militară ale ţării.

Trump nu a precizat cum va aplica limitele privind dividendele şi răscumpărările de acţiuni, dar acţiunile din sectorul apărării au scăzut după declaraţiile sale, inversând câştigurile recente înregistrate în urma utilizării echipamentului militar american pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro şi a soţiei sale.

Astfel, acţiunile gigantului din domeniul apărării Lockheed Martin au scăzut cu 4,8%, cele ale Northrop Grumman au scăzut cu 5,5%, iar General Dynamics a scăzut cu 3,6% în timpul tranzacţiilor de după-amiază de la New York.

Într-o altp postare separată pe Truth Social, Trump a scris: „Am fost informat de către Departamentul de Război că contractorul de apărare Raytheon a fost cel mai puţin receptiv la nevoile Departamentului de Război”. Raytheon este o unitate a RTX şi produce sistemul de apărare antirachetă Patriot, care a fost utilizat intens în Ucraina, precum şi rachetele Tomahawk pentru armatele din întreaga lume.

Un purtător de cuvânt al RTX nu a comentat imediat postarea lui Trump, care a dus la o scădere de 2% a acţiunilor, înainte ca acestea să se redreseze şi să urce cu 2,5% în tranzacţiile după închiderea bursei.

Trump condamnă pachetele salariale ale directorilor din industria militară

Trump a calificat, de asemenea, pachetele salariale ale directorilor din industria de apărare ca fiind „exorbitante şi nejustificate” şi a spus că acestea ar trebui limitate la 5 milioane de dolari, mult mai puţin decât câştigă mulţi directori.

Directorii executivi ai celor mai importante companii din industria de apărare câştigă de obicei peste 20 de milioane de dolari pe an, dintr-o combinaţie de plăţi în numerar şi acţiuni gratuite.

Trump nu a clarificat cum exact vor fi limitate aceste componente.

„De acum înainte, aceşti directori executivi trebuie să construiască fabrici de producţie NOI şi MODERNE, atât pentru livrarea şi întreţinerea acestui echipament important, cât şi pentru construirea celor mai noi modele de echipament militar viitor”, a scris el, fără a numi companii sau directori executivi specifici.

Răscumpărarea de acţiuni este o practică obişnuită în rândul companiilor din domeniul apărării, iar multe dintre ele plătesc dividende.

Lockheed Martin, de exemplu, în octombrie şi-a majorat dividendele pentru al 23-lea an consecutiv, la 3,45 dolari pe acţiune. În acelaşi timp, a autorizat achiziţionarea de acţiuni proprii în valoare de până la 2 miliarde de dolari, ridicând suma totală promisă pentru răscumpărări la 9,1 miliarde de dolari.

Avionul de vânătoare F-35 al Lockheed, unul dintre cele mai scumpe programe de apărare ale SUA, a fost afectat de creşterea costurilor şi de întârzieri. Multe programe mari de apărare necesită mult mai mult timp pentru a livra un produs decât s-a promis iniţial şi la un preţ mult mai mare.

Programul de rachete balistice intercontinentale Sentinel, în valoare de 140 de miliarde de dolari, care va înlocui rachetele Minuteman III învechite, proiectat şi gestionat de Northrop Grumman, va depăşi bugetul cu 81%, a declarat anul trecut armata americană.

Cele mai mari firme din domeniul apărării, printre care Lockheed, Northrop Grumman, General Dynamics şi Boeing, nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la declaraţiile lui Trump, menţionează Reuters.

