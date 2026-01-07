Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Ce țări poți vizita în 2026

După un an dominat de revolte anti-turism în Europa și restricții pentru vizitatori, 2026 aduce o schimbare: tot mai multe destinații din lume atrag activ turiști cu buget redus prin prețuri accesibile, vize gratuite și politici pro-turism.

În Europa, Africa de Nord și Asia, țări întregi investesc în accesibilitate, relaxează regulile de intrare și desfășoară campanii pentru a atrage turiști în căutare de vacanțe cu cel mai bun raport calitate-preț. Holiday Extras notează că numeroase destinații doresc cu adevărat turiști cu buget redus și demonstrează asta prin rute noi, subvenții, stimulente și politici pro-turism, scrie Daily Mail.

Tunisia, destinația de top pentru vacanțe accesibile

Tunisia conduce lista destinațiilor accesibile, extinzând pachetele pe tot parcursul anului și îmbunătățind legăturile aeriene. Țara nord-africană atrage tot mai mulți turiști datorită prețurilor mici și peisajelor spectaculoase.

Sunny Beach și Varna continuă să fie promovate drept cele mai avantajoase coaste din Europa, atrăgând un număr tot mai mare de turiști.

Istria se poziționează ca o alternativă relaxată și primitoare la destinațiile scumpe, pregătindu-se să primească turiști în număr mare.

Egiptul implementează o strategie turistică pe termen lung, concentrată pe creșterea numărului de vizitatori prin vacanțe accesibile și pentru mase.

Albania își dezvoltă infrastructura, crește numărul zborurilor low-cost și investește în marketing pentru a atrage turiști cu buget și mediu.

Sri Lanka și vizele gratuite pentru turiști

Sri Lanka oferă vize gratuite de 30 de zile pentru a stimula sosirile.

Aceste țări extind accesul la vize, rute de zbor și programe de dezvoltare, toate gândite pentru a atrage mai mulți vizitatori.

„După un an dominat de știri despre supraturism, realitatea este mult mai încurajatoare pentru vacanțierii atenți la buget. Destinațiile din întreaga lume investesc pentru a atrage turiști orientați spre valoare. De la litoralul accesibil al Bulgariei la vizele gratuite din Sri Lanka, zeci de locuri își doresc mai mulți vizitatori britanici”, a explicat Elizabeth Hogg, director operațional la Holiday Extras.

