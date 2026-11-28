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Primarul susține că, cel mai probabil, nu va avea loc nicio schimbare majoră, cu excepția unor „comasări mici”, și avertizează că în spatele acestui demers s-ar putea ascunde fie o tentativă de distragere a atenției publice, fie un calcul strict electoral, transmite news.ro.

O fuziune teoretică, dar un coșmar practic

Ciprian Ciucu a fost întrebat sâmbătă la Digi24 cum privește discuțiile actuale pe tema reorganizării teritoriale. Deși recunoaște necesitatea economică a unei astfel de măsuri, edilul își exprimă rezervele majore față de inițiatori.

„Este o temă legitimă. Nu mai este eficient economic să susţinem actuala organizare teritorială a României, pierdem foarte mult ca stat. Am salutat o astfel de iniţiativă, numai că nu am încredere în ea. Am văzut atât de multe iniţiative similare pe aceeaşi temă care nu s-au finalizat cu nimic. Şi atunci mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă. Adică, dacă este o temă pe care ne-o aruncă cineva în ochi ca să ne mute atenţia de la alte teme. Sau dacă vor să comaseze în aşa fel localităţile astfel încât un anumit partid să câştige la alegeri mai mult”, a declarat Ciprian Ciucu.

Abordând subiectul unei eventuale uniri a Capitalei cu județul Ilfov, primarul consideră că, strict conceptual, aceasta ar fi o măsură firească, având în vedere că localitățile limitrofe reprezintă o extensie naturală a orașului. Cu toate acestea, realitatea din teren îl face să respingă ideea unei fuziuni administrative totale.

„Bucureştiul radiază dezvoltare în Ilfov. Dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă şi sperie gândul. Să iei Chiajna în Bucureşti cu toate problemele fabuloase de acolo, Popeşti-Leordeni, Voluntari, Dumnezeule mare! Cumva, măcar la nivel teoretic, Bucureştiul ar trebui să rămână aşa cum este, dar să aibă un cuvânt puternic în ceea ce se întâmplă în Ilfov, cum ar fi să fie un fel de capitală de judeţ, Bucureştiul, ca un fel de consiliu judeţean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important şi să coordoneze ceea ce se întâmplă şi în Ilfov”, a explicat primarul Capitalei.

Pesimism față de inițiativele PSD

Ciprian Ciucu anticipează că actualul demers al PSD nu va produce efecte semnificative, invocând eșecurile similare din trecut și lipsa de colaborare cu experți recunoscuți în domeniul administrației.

„În afară de comasarea mică nu se va întâmpla nimic. A încercat Dragnea, avea foarte multă putere politică, au încercat alţii. Nu cred în onestitatea demersului PSD. Cred că au o agendă ascunsă. Şi în cel mai bun caz nu se va întâmpla nimic. În cel mai rău caz, se va întâmpla ceva rău. Sunt extrem de pesimist în ceea ce priveşte aceste iniţiative care vin de la dânşii. A fost în programul de guvernare. Puteau s-o facă împreună cu Bolojan, dar n-au vrut”, a mai spus Ciprian Ciucu.