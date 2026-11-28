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„Cazuri în desfăţurare: Str. Mărgelelor, S6 - copac căzut pe auto; Drumul Între Tarlale - copac căzut pe stradă; Barbu Văcărescu intersecţie cu Ramuri Tei - copac căzut în stradă; Aleea Blăjel - copac căzut pe auto”, anunţă ISU Bucureţti - Ilfov.

În cazul copacului căzut pe bulevardul Barbu Văcărescu, a fost afectat traficul rutier.

Recomandări în contextul atenţionărilor meteorologice

Având în vedere atenţionările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, privind intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, ISU recomandă respectarea următoarelor măsuri preventive:

- evitaţi adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

- sistaţi activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

- nu atingeţi stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ;

- ⁠pe timpul ninsorilor puternice, amânaţi deplasările care nu sunt urgente. Dacă pornirea la drum nu poate fi evitată, verificaţi în prealabil starea traseului şi eventualele restricţii de circulaţie;

- ⁠înainte de plecare, verificaţi dacă autovehiculul este pregătit pentru condiţii de iarnă: anvelope de sezon, lanţuri antiderapante, lopată şi alte echipamente necesare;