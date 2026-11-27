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Vibrația zilei este 1 și să facem ceva pe care nu l-am făcut. De probă. Poate ne reușește.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Săgetător

E o infuzie de energie care vă prinde bine, c-o să demarați proiecte noi, dar nu înainte de a duce la bun sfârșit ce-aveți de terminat.

E o sărbătoare, poate fi ziua voastră de naștere și să aveți oameni dragi în jurul vostru, că e rost de plimbare, de ieșit la masă cu prietenii.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Capricorn

Scoateți din banii de la ciorap ca să vă faceți un program cu ai voștri, să simțiți că e relaxare, munca v-a ținut încontinuu încordați.

O invitație la un eveniment la care o să vă puteți auzi numele, la o nominalizare, că rezultatele muncii voastre se cer răsplătite cumva.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Vărsător

E multă lume care vă caută, vor să dați o raită prin împrejurimi, să treceți în revistă evenimentele care se petrec pe scena mondenă și o să faceți noi cunoștințe.

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care se va regăsi în felul vostru de a fi și o să puteți observa dacă și voi rezonați cu această persoană.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Pești

O să aflați, la o petrecere, undeva, despre un job care ar fi cam ce vă doriți, cu timpul însă nu stați prea bine, dar din ianuarie lucrurile se pot schimba.

Poate faceți o tratație, fie la voi acasă, fie în oraș, ca să vă bucurați împreună cu rude și prieteni de o reușită.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Berbec

O reușită, un progres în planul comunicării cu cineva care a lipsit o vreme și v-ați distanțat, dar nu e totul pierdut și o să vă puteți reconfigura relația.

Ați putea avea o relație ceva mai bună cu banii și să nu-i cheltuiți, așa cum faceți de obicei, ci să-i mai țineți pe loc, să strângeți un capital.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Taur

Poate ați decis să faceți și un pic de mișcare, de plăcere, ca să vă dezmorțiți, să aveți un tonus și mai bun, ca să fiți sănătoși tun. Poate vă duceți într-un parc de agrement.

E cineva care-o să vă inspire un alt vibe, o să fie un suflu de prospețime și o s-aveți alt chef de viață.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Gemeni

Poate refaceți grupul de prieteni și o să vă faceți program de mișcare, de plecat în excursii, sunt și spectacole de vizionat și o să alegeți ce vă place.

Poate vă face cineva o surpriză și o să vă ia într-o stațiune de agrement, să respirați alt aer și să vedeți peisaje de vis.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Rac

Se poate să vă dea cineva niște bani, așa că verificați soldul contului, ca să știți de câți bani dispuneți, că or fi ceva restanțe de recuperat.

Poate vă duceți la o nuntă sau la un botez, ca să fiți alături de niște oameni care înseamnă mult pentru voi și... costă.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Leu

Invitațiile curg, timp s-aveți s-ajungeți peste tot și chiar o să se poată, c-aveți și energie, și disponibilitate sufletească și o să fie distracție.

O plecare cu grupul pe undeva v-ar mai spăla gândurile și o să vă bucurați de o experiență care v-ar da refresh sufletesc.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Fecioară

Poate aveți treabă pe-acasă, mai pun și ai voștri umărul și o să vă asigurați că vă rămân, acolo, două, trei ore, ca să ieșiți la aer, în plimbare de seară.

Poate vă iau prietenii pe sus și lăsați baltă toate treburile, că tot voi o să le faceți altădată, ca să faceți un dus-întors pe undeva.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Balanță

Revin vremurile bune, oamenii care v-au lipsit și o să vă simțiți iubiți, înțeleși, că v-ați învățat lecția traiului fericit în doi.

Se-anunță bani care cine știe de unde aterizează și o să aveți de buzunar, ca să ieșiți în lume.

Horoscop 28 noiembrie 2026 - Scorpion

Se poate să vă alăturați unui grup, ca să desfășurați o activitate de plăcere, să vă puneți și inspirația în mișcare, că e nevoie acolo de un concept.

O excursie cu grupul v-ar destinde, poate vă duceți la un escape room sau luați parte la un concurs și o să fie antrenant, distractiv.