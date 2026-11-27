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„Nu cred că PSD va aduna o majoritate în martie anul viitor, când îşi va asuma răspunderea în Parlament”, afirmă Toma, potrivit News.ro.

„Două sărăcii vor face o sărăcie un pic mai mare. Trei sărăcii vor face o sărăcie şi mai mare”, consideră Constantin Toma.

"Nici eu, nici Academia Română nu am fost consultaţi. Şi hai că eu mai înţeleg, dar….", a răspuns Constantin Toma când a fost întrebat dacă a fost consultat.

Edilul spune că se documentează pe cont propriu, precizând că are deja volumul despre reforma teritorială scris în 2013 de academicianul Păun Ion Otiman şi urmează să primească un studiu realizat de opt specialişti, printre care şi academicieni.

Toma crede că soluţia cea mai simplă ar fi extinderea zonelor urbane, prin unirea comunelor din jurul oraşelor.

"În 2021, 98,3% din Produsul Intern Brut al României se făcea în oraşe şi în arealele urbane din jurul lor. De ce n-ar avea Buzăul 250.000 de locuitori, dacă s-ar merge pe această logică?", a întrebat primarul.

În privinţa şanselor pe care le are proiectul, Constantin Toma este sceptic. "Nu cred că PSD va aduna o majoritate în martie anul viitor, când îşi va asuma răspunderea în Parlament. Probabil mizează pe două lucruri: dacă trece, e extraordinar, este prima reformă din istoria PSD; dacă nu trece, «noi am vrut, voi n-aţi vrut, voi sunteţi vinovaţi»", a declarat Constantin Toma.

Despre comunele care au anunţat deja că s-ar uni voluntar, Toma a spus că vor fi tot nişte "sărăcii".

"Două sărăcii vor face o sărăcie un pic mai mare. Trei sărăcii vor face o sărăcie şi mai mare", este de părere Constantin Toma.