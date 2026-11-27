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Prin petiție se solicită unificarea a 149 de localităţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş într-o singură regiune administrativă. Demersul vine în contextul dezbaterilor privind reforma administrativă, pe care primarul o consideră mult prea axată pe criterii financiare, în detrimentul identităţii teritoriale şi al nevoilor comunităţilor locale, arată news.ro.

O reformă pentru oameni, nu pentru cifre

Korodi Attila atrage atenţia că eficienţa administrativă nu ar trebui măsurată doar prin prisma economiilor bugetare. În contextul în care comasarea voluntară a localităţilor cu cel mult 1.500 de locuitori ar genera economii anuale estimate la 200-250 de milioane de lei, Ministerul Dezvoltării urmează să pună la dispoziţie un fond de finanţare de 4 miliarde de lei.

Primarul subliniază că analiza trebuie să cuprindă întregul sistem, menţionând că doar serviciile publice din Bucureşti, precum termoficarea, transportul şi metroul, generează pierderi anuale de 4 miliarde de lei pentru Capitală şi guvern. În acest context, edilul pledează pentru modele europene funcţionale, cum este cel francez, unde localităţile îşi păstrează identitatea, dar organizează în comun diverse servicii publice, spre deosebire de abordarea locală care vizează comasări, retrogradări de oraşe şi unirea judeţelor.

„Reorganizarea administrativă trebuie să fie despre oameni, nu despre cifre. Localităţile nu pot fi tratate pur şi simplu ca puncte de cost”, afirmă primarul.

Ţinutul Secuiesc: o singură regiune, dincolo de graniţele din 1968

Semnarea petiţiei marchează alinierea municipiului Miercurea-Ciuc la poziţia comună a administraţiilor locale din Ţinutul Secuiesc. Korodi Attila susţine că punctul de plecare al oricărei reorganizări trebuie să fie comunităţile unite istoric şi cultural, nu actualele graniţe judeţene.

„Dacă statul îşi propune reorganizarea actualului sistem judeţean, solicităm ferm ca cele 149 de localităţi aparţinând Ţinutului Secuiesc să facă parte dintr-o singură regiune administrativă. Punctul de plecare nu trebuie să fie sistemul judeţean creat în 1968, ci comunităţile care sunt unite prin legături istorice, culturale şi de cooperare”, a afirmat Korodi Attila.

Poziţia administraţiilor locale va fi transmisă Guvernului României şi instituţiilor competente ale Uniunii Europene, edilul subliniind rolul activ pe care localităţile trebuie să îl aibă în conturarea reformei, nu doar să fie afectate de schimbări:

„Ne dorim să se creeze forme de organizare administrativă şi de cooperare în care comunităţile să îşi poată păstra identitatea, procesul decizional să rămână aproape de oameni, iar serviciile publice să poată fi organizate mai eficient. La baza eficienţei reale stă cooperarea”, a conchis primarul municipiului Miercurea-Ciuc.

Context legislativ și reacții în lanț

Iniţiativa vine la scurt timp după ce, în urmă cu două zile, deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György şi deputatul neafiliat Zakarias Zoltán au depus la Camera Deputaţilor o nouă propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Székelyföld - Terra Siculorum). Proiectul menţionează că 63 de autorităţi locale au adoptat deja, prin hotărâre locală, o petiţie prin care cer crearea unei regiuni administrative cu statut autonom, reglementat printr-o lege organică.

Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamás Sándor, a propus recent ca judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Acesta a invocat precedentul creat de anunţul lui Sorin Grindeanu privind dorinţa de comasare voluntară a judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem acest drept. (...) Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit! (...) Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, afirmă Tamás.