Wizz Air avertizează pasagerii înainte de călătoriile din perioada sărbătorilor. Mesajele false transmise online
Wizz Air le recomandă pasagerilor să fie atenți la mesajele frauduloase care circulă prin e-mail, SMS și rețelele sociale înaintea sezonului de călătorii de sărbători.
Sursa: StirilePROTV
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Escrocii folosesc numele, sigla și identitatea vizuală a companiei pentru a obține date personale, parole și informații bancare.
Potrivit companiei aeriene, mesajele de tip phishing pot promite bilete gratuite, vouchere sau rambursări ori pot anunța modificări urgente ale rezervărilor. Linkurile incluse îi pot direcționa pe pasageri către site-uri false, unde li se solicită datele cardului sau alte informații confidențiale.
Cum comunică Wizz Air cu pasagerii
Compania precizează că trimite e-mailuri doar de pe adresele sale oficiale și transmite notificări privind zborurile și călătoriile prin aplicația mobilă WIZZ.
Wizz Air subliniază că nu solicită niciodată prin e-mail numărul cardului bancar, codul de securitate, PIN-ul sau datele contului bancar. Pasagerii sunt sfătuiți să trateze cu precauție orice mesaj care le cere astfel de informații.
„Ne dorim ca pasagerii noștri să călătorească fără griji de sărbători. Dacă primiți un mesaj suspect sau vi se cer datele cardului ori ale contului bancar, nu accesați linkurile incluse în acesta. Folosiți pentru contul WIZZ o parolă puternică, diferită de cele utilizate pentru alte conturi, și nu o comunicați nimănui”, a transmis Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air.
Reprezentanta companiei atrage atenția și asupra conturilor neoficiale de pe rețelele sociale care se prezintă drept Wizz Air și solicită bani pentru soluționarea unor cereri de despăgubire sau pentru alte servicii de călătorie.
Cum arată mesajele frauduloase
Wizz Air le recomandă pasagerilor să verifice adresa de e-mail a expeditorului, nu doar numele afișat, și să fie precauți în cazul ofertelor care par prea bune pentru a fi adevărate, precum biletele gratuite sau reducerile neobișnuit de mari.
De asemenea, compania recomandă să nu fie accesate linkuri și să nu fie deschise atașamente din mesaje neașteptate care solicită acțiuni urgente. Datele cardului, informațiile bancare și parolele nu trebuie transmise ca răspuns la un e-mail.
Pentru verificarea rezervărilor și gestionarea călătoriilor, pasagerii sunt îndemnați să folosească direct aplicația oficială WIZZ sau site-ul wizzair.com, introducând adresa în browser, fără să acceseze linkuri primite în mesaje.
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