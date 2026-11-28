Cum se desfășoară zborurile pe cele două aeroporturi din București odată cu prima ninsoare. Mesajul CNAB
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu” se desfăşoară conform programului de zbor, fără perturbări.
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Informaţia a fost transmisă de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, Agerpres.
„Pistele, platformele şi căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene. Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiţii optime de operare", a transmis sursa citată.
Totodată, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă, în timp ce nicio cursă nu este anulată şi nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la Bucureşti.
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