Deținuții și condamnații cu suspendare își găsesc greu loc de muncă în România. „Ai cazier, nu te angajează”
Au greșit în trecut, dar acum speră la un nou început și vor să-și găsească un loc de muncă. Zeci de oameni cu cazier au participat la o bursă a joburilor, organizată special pentru ei la Târgu Jiu, unde au discutat direct cu angajatorii.
Sursa: ProTV
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Condamnați la închisoare pentru furt sau trafic de droguri, deținuții au venit să convingă angajatorii că merită să li se ofere un loc de muncă.
Persoanele cu cazier caută șansa reintegrării
Bărbat: „O să le spun că sunt capabil să mă reintegrez.”
Bărbat: „Nu contează, să fie ceva de muncă.”
Bărbat: „Este foarte greu să te angajezi în România, te întreabă de cazier și toate firmele cer cazier. Ai cazier, nu te angajează.”
Reporter: „Întreabă și pentru ce?”
Bărbat: „Întreabă, dar orice ai pe cazier, nu te angajează.”
Bărbat: „Caut un job, depindem de angajatori. Convingerea noastră este că, na, trebuie să fim punctuali, să ne ținem de meserii.”
În căutarea unui loc de muncă sunt și zeci de persoane care au condamnări cu suspendare și se află în custodia Serviciului de Probațiune. Chiar dacă sunt în libertate, pedepsele din cazier le încurcă planurile de angajare. Mulți au fost condamnați după ce s-au urcat băuți la volan.
Bărbat: „Mi-a ieșit peste 0,40 și acum am cazier, dosar penal și probleme.”
Reporter: „Vă încurcă să vă găsiți un loc de muncă?”
Bărbat: „Da, contează enorm cazierul.”
Bărbat: „Am căutat, dar momentan nu am găsit.”
Reporter: „Ce te-ar interesa?”
Bărbat: „Lucrez în construcții cu ziua.”
Bărbat: „Cineva mi-a dat numărul de telefon și aștept.”
Angajatorii spun că oferă o nouă șansă
De cealaltă parte, angajatorii spun că nu au prejudecăți.
Mirela Mereca, reprezentant firmă angajatoare: „Să știți că noi chiar avem o persoană, un fost salariat. În momentul în care se va elibera, să îl angajăm în continuare.”
Bebe Gârdu, administrator firmă: „Nu este o problemă cazierul, cât dorința de a se recupera în societate, de a munci și de a demonstra că tot ce s-a întâmplat a fost un accident. De peste 10 ani, lucrez constant cu persoane din Penitenciar, sunt foarte mulțumit.”
Romeo Chiriac, director AJOFM Gorj: „Am contactat pentru acest eveniment 14 angajatori, fiind oferite 76 de locuri de muncă.”
Printre posturile disponibile sunt cele de lăcătuș mecanic, vopsitor, sudor, instalator, mașinist, brutar, manipulant, muncitor necalificat sau în construcții.
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