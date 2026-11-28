Generează rezumat cu AI

Scoteau periodic din ascunzătoare cantitatea pe care urma să o vândă, iar joi au fost prinși în flagrant. Au forțat barajul format din mașinile de poliție, însă au fost blocați și imobilizați.

Indivizii de 28, respectiv 44 de ani – ambii recidiviști – erau în atenția anchetatorilor de la Combaterea Crimei Organizate și DIICOT Vâlcea. Pe parcursul acestui an, au vândut cocaină în județ, dar și în Capitală.

În pădurea unde îngropau drogurile și la perchezițiile din casele lor, polițiștii au găsit alte 260 de grame de stupefiante, dar și alte probe. Aseară, magistrații au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.