Doi traficanți de cocaină, prinși în flagrant în Vâlcea. Unde îșio ascunsese drogurile
Doi bărbați din Vâlcea au fost prinși cu 20 de grame de cocaină asupra lor, pe care tocmai o dezgropaseră dintr-o pădure de la periferia municipiului Râmnicu Vâlcea.
Sursa: ProTV
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Scoteau periodic din ascunzătoare cantitatea pe care urma să o vândă, iar joi au fost prinși în flagrant. Au forțat barajul format din mașinile de poliție, însă au fost blocați și imobilizați.
Indivizii de 28, respectiv 44 de ani – ambii recidiviști – erau în atenția anchetatorilor de la Combaterea Crimei Organizate și DIICOT Vâlcea. Pe parcursul acestui an, au vândut cocaină în județ, dar și în Capitală.
În pădurea unde îngropau drogurile și la perchezițiile din casele lor, polițiștii au găsit alte 260 de grame de stupefiante, dar și alte probe. Aseară, magistrații au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
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