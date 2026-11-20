Edilul acuză Ministerul Energiei că blochează de ani de zile preluarea şi spune că, dacă instanţa ar obliga PMB să plătească datoria de 3 miliarde de lei lăsată de fosta RADET, Primăria ar intra în incapacitate de plată.

„Dacă nu facem într-un an de zile acest transfer de proprietate şi nu vom unifica şi nu vom avea SACET-ul, eu vă zic, în aproximativ 10 ani va colapsa sistemul”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru Bucureşti.ro, citează News.ro.

Primarul vrea ca producţia de energie termică şi distribuţia să fie unificate într-un singur operator, Sistemul Centralizat de Energie Termică (SACET). Producţia este asigurată de Elcen, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei. Distribuţia este gestionată de Termoenergetica, companie a Primăriei. Ciucu spune că în restul ţării această unificare s-a făcut deja, iar subvenţiile au scăzut. Ca model, el dă exemplul Varşoviei, unde subvenţia ar reprezenta 5–10% din buget, faţă de circa 35% în cazul Bucureştiului.

Datorii de miliarde între două instituţii ale statului

În prezent, cele două companii îşi facturează reciproc, iar datoriile şi penalităţile se acumulează. Termoenergetica datorează Elcen 1,7 miliarde de lei. Primăria plăteşte subvenţia către operatorul de distribuţie cu aproximativ un an întârziere, a precizat primarul.

La aceasta se adaugă datoria de 3 miliarde de lei rămasă după falimentul RADET, declarat în 2019, în mandatul Gabrielei Firea. „Dacă vine mâine un judecător şi spune PMB trebuie să plătească aceşti bani Ministerului Energiei, eu fac bagajele şi plec acasă. Şi orice alt primar nu mai vine. Pentru că este în incapacitate de plată Primăria”, a avertizat Ciucu.

Potrivit acestuia, Termoenergetica este „moştenitoarea RADET”, care „doar şi-a schimbat sigla” şi a păstrat acelaşi model de funcţionare.

„Ne lovim de voinţa unor funcţionari”

Primarul spune că există un memorandum între Guvern şi Consiliul General privind preluarea Elcen, demarat pe vremea când Nicuşor Dan era primar general. Consiliul General şi-a îndeplinit partea. Ministerul Energiei nu a mai realizat însă evaluarea activelor Elcen, pas obligatoriu pentru transfer. Ciucu afirmă că i-a cerut această evaluare şi lui Ilie Bolojan, pe când acesta asigura interimatul la Ministerul Energiei, şi că urmează să solicite o întâlnire cu noul ministru.

„Ne lovim de voinţa unor funcţionari din Ministerul Energiei”, a spus Ciucu. El aminteşte că unificarea a fost încercată şi de Gabriela Firea împreună cu Liviu Dragnea, dar proiectul a căzut după ce aceştia „s-au certat”.

Primarul sugerează că Elcen, companie profitabilă, este păstrată la minister din interese politice şi sindicale: „Pentru că are cineva de pus nişte pile în Consiliul de Administraţie la Elcen. Sau pentru faptul că vrem să ţinem în viaţă nişte sindicate.”

Pierderi uriaşe în reţea

Ciucu explică şi dezechilibrul financiar al sistemului. Termoenergetica cumpără gigacaloria cu peste 400 de lei şi o vinde populaţiei cu peste 300 de lei, iar diferenţa este acoperită din subvenţie. Reţeaua are 4.000 de kilometri şi a fost construită în anii ’70–’80. Pierderile din ea ajung la 38–41%, în timp ce ANRE recunoaşte doar 22%, nivelul unei reţele noi. Pentru pierderile nerecunoscute, TVA-ul aplicat este de 21%, nu de 9%.

Potrivit primarului, sistemul deserveşte circa 500.000 de consumatori şi nu are alternativă. Reţeaua electrică nu ar suporta încălzirea pe curent, iar centralele de apartament pe gaz ar dubla emisiile de CO2 ale oraşului.

„Miza este căldura din casele oamenilor pe timp de iarnă pentru zeci de ani de acum înainte”, a conchis Ciucu.