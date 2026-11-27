Candidații fără loc la rezidențiat vor putea alege din nou. Ce specializări primesc locuri în plus
Ministerul Sănătății anunță o nouă sesiune de repartiție pentru sutele de candidați care au promovat concursul de rezidențiat, dar nu au mai prins locuri. Aceasta ar urma să se desfășoare în perioada 9-11 decembrie.
Sursa: ProTV
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Doar un sfert, dintre cei care speră să fie primiți în sistem, sunt absolvenți din acest an. 840 de candidați sunt în această situație: cu punctaj de trecere, conform regulamentului, dar fără locuri pentru a deveni medici rezidenți. Ministrul Sănătății spune că toți vor avea posibilitatea să intre în sistem.
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Pentru medicina generală am decis să suplimentăm peste 800 de locuri. Mă gândesc inclusiv la varianta că cei care au ales un loc și acum la noua repartiție își doresc să aleagă o altă specialitate, să o poată face''.
Corespondent Pro TV: „După ultima zi de repartiții, Alexandru Rogobete a avut discuții cu reprezentanții universităților de medicină, iar acum trebuie să decidă cum vor fi împărțite între centrele de pregătire locurile pe care le vor suplimenta. Acestea vor fi la medicina de familie, anestezie și terapie intensivă și medicina de urgență. Sunt oricum 3 specialități deficitare, pentru care avem mare nevoie de medici.''
La Rezidențiatul de anul acesta cel mai mare punctaj a fost 938, iar pragul de promovare 562. În aceste limite s-au încadrat peste 6.000 de candidați, însă au fost doar 4.747 de locuri și posturi.
Băiat: „Medicina de urgență. Aș vrea să ajut persoanele care au nevoie de asistență primară”.
Fată: „Ginecologia îmi place ca și idee pentru că urmează să aduci o viață pe lume, medicina de familie îmi place pentru că are partea de prevenție integrată. În fiecare specializare cred că găsești un lucru frumos, dar trebuie să o alegi pe cea în care te regăsești''
În această sesiune au fost și mulți concurenți care sunt deja în sistem - medici rezidenți, specialiști sau chiar primari - în jur de 1.700 spun autoritățile.
Pe de altă parte și cei de la stomatologie și farmacie cer suplimentarea locurilor. Ministrul spune însă că spre deosebire de cei de la medicină generală, aceștia pot profesa după terminarea facultății, așa că nu va face modificări pentru ei.
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