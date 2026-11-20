Procedura va putea fi inițiată prin hotărâri ale consiliilor locale și va necesita organizarea unor referendumuri în fiecare dintre localitățile implicate. Proiectul acordă prioritate comunelor cu cel mult 1.500 de locuitori, care se confruntă cu dificultăți financiare și administrative.

Potrivit proiectului, noua administrație va prelua patrimoniul, contractele, obligațiile și personalul fostelor primării. Reorganizarea aparatului administrativ va putea începe după un an de la comasare, iar în fiecare dintre fostele reședințe de comună sau oraș va funcționa un punct local de lucru, pentru ca locuitorii să poată beneficia în continuare de servicii publice. De asemenea, cetățenii nu vor fi obligați să își schimbe actele de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare.

Pentru a încuraja comasarea, Guvernul propune reducerea cu 50% a impozitelor pentru locuințe și terenuri intravilane, timp de cinci ani, pentru persoanele fizice din localitățile reorganizate. Totodată, va fi înființat Programul START Reforma Administrativă, cu o finanțare de patru miliarde de lei pentru perioada 2027-2028, destinată investițiilor în infrastructură, digitalizării și integrării administrative.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administraţia României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desfiinţăm localităţi. Aceasta este o reformă pentru cetăţean şi o reformă care se face împreună cu oamenii. Decizia rămâne la cetăţeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziţie 4 miliarde de lei pentru investiţii şi reduce la jumătate impozitul pe locuinţe şi terenuri timp de 5 ani. Se vor acorda cel puţin 4 milioane de lei pentru investiţii, pentru fiecare localitate care se uneşte voluntar, prin programul START, dintr-un buget total de 4 miliarde de lei. Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală: apă, canalizare, gaze, asfalt, dispensare, şcoli sau grădiniţe. Este important de reţinut şi că prioritate la finanţare vor avea toate comunele care, prin unire, ajung la minimum 2.500 de locuitori. De asemenea, noile localităţi vor avea un acces mai bun la fondurile europene şi la programele europene de dezvoltare locală”, a precizat ministrul dezvoltării.

Condițiile în care Guvernul Luca Niculescu vrea să facă reforma administrației locale

Proiectul de ordonanță de urgență stabilește cadrul legal prin care două sau mai multe comune, orașe sau municipii învecinate se pot uni voluntar, în urma unor hotărâri adoptate de consiliile locale și a unor referendumuri organizate în fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale implicate. Procesul se aplică localităților din același județ, iar teritoriile acestora trebuie să fie continue și să aibă o legătură rutieră printr-un drum național, județean sau comunal.

Prioritate au unitățile administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori. Inițierea comasării necesită votul majorității absolute a consilierilor locali în funcție, iar proiectul de lege poate fi promovat dacă referendumul este valabil și favorabil în cel puțin două dintre unitățile administrativ-teritoriale participante. Referendumurile vor fi finanțate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, se arată în OUG.

Documentul reglementează și modul în care va funcționa noua administrație. Reședința acesteia va fi stabilită în localitatea care înregistrează cele mai mari venituri proprii din impozite și taxe locale pe cap de locuitor, iar în cazul unei egalități va conta populația. Noua unitate administrativ-teritorială va prelua patrimoniul, drepturile, obligațiile, contractele și litigiile fostelor administrații.