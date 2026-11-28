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Cele șase sectoare și Societatea de Transport București (STB) au mobilizat utilaje, echipe de intervenție și stocuri de material antiderapant pentru a menține circulația în condiții de siguranță.

Situația pregătirilor, pe sectoare

Sectorul 1 – Romprest: 49 de utilaje, 230 de muncitori pentru intervenții manuale și 49 de angajați pe utilaje. Stocul de material antiderapant este de 2.220 de tone, solid și lichid.

Sectorul 2 – Supercom: 77 de utilaje, 375 de muncitori manuali, 144 de șoferi pe utilaje și 5.500 de tone de material antiderapant.

Sectorul 3 – Direcția Generală de Salubritate: 30 de utilaje, 260 de muncitori, atât pentru intervenții manuale, cât și pe utilaje, și 4.207 tone de material antiderapant.

Sectorul 4 – Bin Go Solution: 70 de utilaje, 540 de angajați și 4.000 de tone de material antiderapant.

Sectorul 5 – Salubrizare Sector 5: 80 de utilaje, 295 de muncitori și 4.500 de tone de material antiderapant.

Sectorul 6 – Administrația Serviciului Public de Salubrizare: 64 de utilaje, 320 de muncitori și 1.607 tone de material antiderapant.

STB: 34 de utilaje, 556 de muncitori și 30 de tone de material antiderapant.

Măsuri au fost dispuse în București

Prioritate la deszăpezire și intervenții vor avea traseele mijloacelor de transport în comun, zonele din apropierea spitalelor și a serviciilor de urgență, precum și școlile și instituțiile publice.

Primarul general Ciprian Ciucu a cerut securizarea șantierelor și monitorizarea atentă a semaforizării, pentru a preveni incidentele provocate de vremea nefavorabilă.

De asemenea, va fi organizat un punct unic de comandă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), unde vor fi centralizate informațiile privind intervențiile și situația din teren.

O altă măsură vizează persoanele fără adăpost, care trebuie identificate și transportate în centrele de adăpostire.

Primarul general le-a cerut operatorilor de salubritate să folosească substanțele antiderapante cu atenție, astfel încât să fie protejați arborii, arbuștii și spațiile verzi amenajate din oraș.

Bucureștenii care au sesizări pot suna la dispeceratul Primăriei Capitalei, la numărul 031.9898, sau direct la dispeceratul operatorului de salubritate din sectorul în care locuiesc.