Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei lucrează la o propunere de majorare a tarifelor STB, la solicitarea administratorului judiciar al companiei, aflată în insolvență, scrie news.ro.

Întrebat de București.ro în cât timp ar trebui să se pregătească bucureștenii pentru o eventuală scumpire, Ciprian Ciucu a răspuns: „Două săptămâni”. Declarația a fost făcută pe 12 noiembrie 2026. Primarul nu a precizat însă când ar putea intra în vigoare majorarea și nici nu a confirmat data de 1 ianuarie 2027, menționată de jurnaliști, scrie News.ro.

În prezent, o călătorie metropolitană cu o valabilitate de 90 de minute costă 3 lei. Administratorul judiciar, Remus Borza, a propus majorarea tarifului la 5 lei și modificarea unor gratuități.

Ciucu a amintit că o propunere similară, de creștere a prețului de la 3 la 5 lei, a fost introdusă pe ordinea de zi la 29 ianuarie 2026, însă PSD a votat atunci împotrivă. Decizia finală privind tarifele aparține Consiliului General.

Potrivit primarului general, în prima etapă a restructurării STB ar urma să plece din companie aproximativ 1.000 de angajați.

Ciucu susține însă că intrarea în insolvență are ca obiectiv salvarea locurilor de muncă. Acesta este și argumentul invocat de edil pentru care nu a ales varianta transferării activelor către o companie nouă, fără datorii.

Primarul a explicat și motivele pentru care costul pe kilometru al transportului public este atât de ridicat. STB are aproximativ 5.000 de angajați în structurile de suport, la un număr similar de șoferi și vatmani.

Acuzații privind legăturile de rudenie din STB

Ciprian Ciucu afirmă că a descoperit în cadrul companiei un „clan” format din 23 de rude și că aproximativ 4.300 de angajați sunt înrudiți între ei.

Ulterior, administratorul judiciar a vorbit despre aproximativ 4.900 de angajați care au legături de rudenie, printre care s-ar număra circa 1.400 de cupluri căsătorite.

Primarul a adus în discuție și politizarea companiei. Acesta susține că fostul membru al Consiliului de Administrație, Paul Moldovan, a fost îndepărtat deoarece adresa întrebări incomode.

În ceea ce îl privește pe directorul STB, Dinculescu, susținut de PNL Sector 3, Ciucu afirmă că nu el l-a numit în funcție și că administratorul judiciar a decis să îl păstreze. Edilul acuză, de asemenea, o înțelegere între ADI TPBI și conducerea STB, care ar fi tergiversat situația timp de aproximativ jumătate de an.

Printre exemplele de risipă invocate de primarul general se numără achiziția, anul trecut, a 40.000 de topuri de hârtie, în condițiile în care consumul anual al companiei este de aproximativ 5.000 de topuri.

STB avea, de asemenea, 26 de curieri, care urmează să fie disponibilizați.

Potrivit lui Ciucu, costurile de funcționare ale companiei sunt comparabile cu bugetul municipiului Brașov, în timp ce datoriile ar echivala cu bugetele a două orașe de dimensiunea Brașovului.

În plus, penalitățile aferente contractului pentru tramvaiele produse de VFU Pașcani ar ajunge, cumulat, la nivelul bugetului Capitalei. Primarul a descris situația acestui contract drept neclară.

„Încercăm să salvăm STB de la faliment”

Ciprian Ciucu susține că a inițiat procedura de insolvență pentru a împiedica falimentul companiei, iar măsura a fost aprobată prin votul Consiliului General.

Principalele obiective sunt restructurarea STB, revenirea companiei pe profit și achitarea datoriilor. Primarul a apreciat activitatea administratorului judiciar, în special renegocierea contractului colectiv de muncă și renunțarea la contractele considerate neperformante.

Unul dintre obiectivele stabilite pentru următorii patru ani este reducerea subvenției acordate STB la 10% din bugetul Capitalei.

În cazul Termoenergetica, ținta este reducerea subvenției la 20–25%. În acest scenariu, ponderea totală a subvențiilor în bugetul municipalității ar urma să scadă de la aproximativ 70% la 30%.

Bugetul Capitalei este estimat la aproximativ 6–6,5 miliarde de lei.