Luni seară, a izbucnit un nou scandal: suspectul l-ar fi legat de mâini și ar fi început să-i scotocească prin casă, după lucruri care pot fi vândute.

De 6 ani de când le-au murit părinţii, cei doi bărbați din comuna Bahna, judeţul Neamţ, o țin în scandaluri, spun apropiații familiei.

Luni, fratele mai mic a intrat în casa celui mai mare, de 58 de ani, şi ar fi început să îl lovească, apoi i-ar fi legat mâinile şi s-a apucat să scotocească prin sertare și dulapuri.

Florin Apetrei, victimă: „Asta a făcut de multe ori, asta e a patra spargere de când mă leagă şi mă bate. M-a legat de mâini de două ori, tot căra lucruri devale”.

Vecinii celor doi spun că erau cei mai gospodari oameni din sat. Dar băieții s-au apucat de băutură și au risipit moștenirea.

„Neculai Neagu, vecin: Oamenii au fost gospodari, dar băieţii…

Reporter: S-au pierdut pe drum?

Neculai Neagu: S-au pierdut”.

„-Probleme au mai fost între fraţii ăştia?

-Mereu.

-Ce au de împărţit, de ce îl atacă?

-De la băutură, îşi beau minţile. Cât e treaz, ai cu cine să vorbeşti, când bea la fel face. L-a bătut şi cu leaţuri din gard de i-a rupt picioarele şi a stat în ghips”.

Sofica Radu, vecină: „Se ceartă de ne săturăm şi noi, vecinii, de el”.

După ultimul scandal, victima a reușit să fugă la un vecin care a sunat la 112. Poliţiştii l-au reţinut pe suspect pentru 24 de ore.

Ramona Ciofu, IPJ Neamţ: „A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi lipsire de libertate”.

A fost emis și un ordin de protecţie împotriva fratelui violent, care urmează să fie prezentat unui judecător cu propunere de arestare preventivă.