La audieri bărbatul ar fi recunoscut că ar fi trimis un mesaj înfricoșător, dar când a văzut că își complică situația, a afirmat că totul a fost o glumă. A fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile.

Cei doi frați, în vârstă de 46 de ani, au fost ridicați din locuința în care trăiesc împreună cu mama lor, la mai bine de un an după ce unul dintre ei i-ar fi trimis actorului Victor Rebengiuc un mesaj de amenințare cu moartea. S-a întâmplat cu puțin înainte ca artistul să participe la un miting pro Europa.

Victor Rebengiuc: „Atacuri murdare, nu am cum să le spun altfel, și care strică atmosfera țării ăsteia. O modifică, creează o atmosferă de teroare, de groază, de spaimă. Adică ce trebuia să fac eu? Să rămân în casă? Să mă încui în casă? Să emigrez? Să mă duc, unde, pe coclauri, ca să nu mă prindă ăsta, să nu îl mai deranjez?! Ce să fac eu?”

„Ce legătură aveți cu mesajul de amenințare la adresa domnului Rebengiuc? L-ați amenințat cu moartea?

Nu. Nu l-am amenințat.

Dar i-ați dat un mesaj?

Da.

Și ce i-ați spus? Că îl veți lovi cu toporul în cap?

Nu numai pe el.

De ce?

Pentru că asta merită toți cei care sunt contra democrației în România.

Și credeți că domnul Rebengiuc e împotrivă?

Categoric.

Și dumneavoastră în favoarea...?

Și tu, la fel!

Și dumneavoastră aveți amestec în această poveste?

Ești o slugă!

L-ați amenințat și dumneavoastră pe domnul Rebengiuc?

Ești o slugă plătită.”

Inițial, procurorii Parchetului General s-au autosesizat, mai ales că Victor Rebengiuc a vorbit public despre mesajul pe care l-a primit - „Contrar amenințărilor pe care le-am primit chiar astăzi, o amenințare cu topoare în cap și „voi fi linșat și voi fi călcat... urmele mele sângerânde, rămășițele mele sângerânde vor fi călcate în picioare de oameni...” Asta mi s-a spus!”

După câteva ore de audieri, unul dintre frați a fost lăsat acasă, celălalt a fost dus la Parchetul General pentru continuarea cercetărilor.

„Ați fost reținut?

Pentru o glumă?

Considerați că amenințarea cu toporul a fost o glumă?

O glumă proastă, dar o glumă. Și consider că a fost un gest foarte nelegant din partea domnului Rebengiuc să depună o plângere pentru un fleac.”

Deocamdată, cei doi frați se bucură de prezumția de nevinovăție. Însă, oricare dintre ei va fi găsit vinovat, la finalul procesului, de acuzația de amenințare, riscă între trei luni și un an de închisoare sau o amendă penală. În plus, li s-ar putea interzice, o perioadă de timp, dreptul de a mai accesa platformele sociale.