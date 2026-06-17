Cei mici au fost părăsiți de mamă, iar tatăl se întorsese recent de la muncă, din străinătate. Atunci a început și coșmarul copiilor, spun anchetatorii.

Atât mama bărbatului, cât și nepoții ei ar fi fost terorizați de individ, și în cele din urmă, bunica a cerut spijinul autorităților.

Polițiștii au emis un ordin de protecție. Individul nu are voie să se apropie de cei 8 copii și de bunica lor. Zilele trecute, cei de la Protecția Copilului au luat frații din familie, și au fost duși în grija unor asistenți maternali. Sunt ajutați și de un psiholog să treacă peste traumele suferite.

Dacă sunteți victima unui abuz sau cunoașteți un copil aflat într-o situație de pericol, puteți solicita ajutor la 119 – Telefonul Copilului sau la 0800 500 333, linia națională gratuită pentru victimele violenței.