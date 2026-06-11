Băiatul i-a spus mamei că pleacă împreună cu frații săi - de 10 și 11 ani - la joacă, în parc.

Însă copiii au mers cu bicicletele aproape 20 de minute, până la locul unde s-a întâmplat nenorocirea.

Niciunul nu știa să înoate. La un moment dat, cei doi frați mai mari au ieșit din apă, însă nu l-au mai văzut pe mezin. Speriați, au fugit la șosea, au oprit o mașină și au cerut ajutor.

Pompieri, echipaje medicale și scafandri au intervenit de urgență. Salvatorii l-au găsit pe copil în apă și au început manevrele de resuscitare, dar.... fără rezultat.

În zonă este amplasat un panou care avertizează că e periculos. Apa nu este adâncă la intrare, dar după câțiva pași ajunge și la șapte metri.