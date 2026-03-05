Potrivit anchetatorilor, individul a încercat să-și ascundă fapta. Atenție. urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi locuiau în aceeași casă, iar scandalul dintre ei a avut loc pe 12 decembrie. Deși nu erau la prima ceartă, de această dată s-au petrecut scene înfiorătoare.

Adrian Radu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov: „În seara respectivă a fost un nou episod violent, victima a consumat alcool, scandalul s-a mutat în curtea locuinţei, iar fratele s-a înarmat cu o bară metalică. După un timp, cadavrul a fost transportat cu un cărucior şi a fost aruncat în râu”.

Apoi, cel acuzat acum le-a spus cunoscuților că fratele său ar fi plecat la o stână să lucreze, astfel că nimeni nu a intrat la bănuieli. Victima avea şi un fiu plecat în străinătate, iar unii au crezut că sunt împreună.

Vecină: „El a venit la mine acum trei luni, şi a luat o ţuică. apoi nu l-am mai văzut, fiul său l-a sunat şi n-a mai răspuns la telefon. El a mai plecat în Germania la fiul său, lumea credea că e acolo”

Abia pe 28 februarie, un localnic a sesizat imediat poliția după ce a descoperit trupul în apă.

Localnic: „Vecinul din față s-a dus şi a observat ceva în apă şi a anunţat, apa l-a adus de sus şi aici s-ar fi blocat şi l-ar fi găsit”.

Reporter: Se certau des?

Localnic: „⁠Am înţeles că da. Din decembrie până acum apa a venit, se face mare şi de doi metri”.

Reporter: Şi a putut să l aducă?

Localnic: „Da!”

A urmat o amplă anchetă. Medicii legiști au confirmat că omul a fost ucis. După identificarea cadavrului și mai multe audieri, anchetatorii au descoperit că principalul suspect în acest caz este chiar fratele victimei, care și-ar fi recunoscut și fapta. Acesta a fost arestat preventiv.