Un individ și-a înjunghiat fratele mai mare, în Neamț. Venise pus pe harță, de la bar

Mama celor doi a chemat în ajutor un alt fiu, care a sunat la 112. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Conflictul a avut loc în comuna Borleşti. În casa respectivă locuiesc femeia şi trei dintre fiii săi. Suspectul a ajuns acasă, după ce băuse mult la bar. Când l-a văzut pe fratele său de 49 de ani, a sărit să-l bată, din senin, fără să spună nimic. Apoi l-a atacat şi cu cuţitul. Mama a auzit ţipetele fiului său, atacat.

Doiniţa Purcariu, mama victimei: „Deodată l-a apucat şi a dat în ăsta, care e la spital. Ăsta a zis băi, da ce ai cu mine. Îi dădea fără niciun motiv.”

Femeia l-a chemat în ajutor pe cel de-al treilea fiu al său, care era în apropierea casei.

Gabriel Purcariu, fratele victimei: „Mama a strigat la mine de vreo două ori, vino, că-l omoară. Când am văzut că a dat cu cuţitul, nu am ştiut ce se întâmplă. M-am încuiat la mine în cameră şi am sunat la 112.”

Agresorul a fugit din casă, după atac. În urmă, un echipaj de la ambulanţă a ajuns la faţa locului şi l-a dus pe rănit la spitalul din Piatra Neamţ.

Cristina Atănăsoaie, manager, Spitalul Judeţean Piatra Neamţ: „Un pacient cu plagă înjunghiată toraco-abdominală, am înţeles că a fost înjunghiat de fratele lui. A intrat imediat în sala de operaţie, a fost efectuată intervenţia chirurgicală cu succes”

Pacientul este acum în stare stabilă, iar viaţa nu îi mai este pusă în pericol, spun mediciii. Agresorul a fost arestat, pentru tentativa de omor.

