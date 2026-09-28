Atenție urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Corespondent Pro TV: „Cei doi tineri și-ar fi urmărit victima pe un drum forestier din Remeți, iar la un moment dat l-ar fi blocat cu mașina. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi început să îl lovească pe bărbatul de 73 de ani cu pumnii și picioarele. După ce a fost doborât la pământ, omul a fost abandonat în pădure, în agonie. Îngrijorat că nu mai revine acasă, fiul victimei a plecat în căutarea tatălui. Acesta l-a găsit fără suflare în zona forestieră și a sunat imediat la 112. Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi frați ar fi povestit la un bar din localitate că au o listă cu persoane pe care sunt supărați. Suspecții ar fi vrut să plătească o poliță mai veche, după un conflict legat de tăierea unor copaci din pădure. Pe acea listă s-ar fi aflat chiar și numele bărbatului găsit mort. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe suspecții au fost arestați preventiv pentru omor”.