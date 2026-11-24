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UPDATE Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, marţi, o ţintă aeriană la nord de municipiul Tulcea, în spaţiul aerian ucrainean, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, decolând de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit unui comunicat al MApN remis Agerpres, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, iar la ora 11:11 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Alerta aeriană a încetat la ora 11:51, nefiind raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, a transmis MApN.

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„La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a anunţat ISU Tulcea, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, mesajul a fost transmis în urma notificării de către Centrul Naţional Militar de Comandă al Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", a arătat mesajul.

Zeci de mesaje RO-ALERT au vizat județul Tulcea de la începutul anului

În 2026, județul Tulcea s-a confruntat cu numeroase alerte aeriene generate de atacurile cu drone desfășurate de Rusia în apropierea graniței cu Ucraina.

Mesajele RO-ALERT au vizat în special localitățile din nordul județului, în urma detectării unor ținte aeriene în apropierea frontierei sau a unor pătrunderi în spațiul aerian național.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în întreaga perioadă 2023 - 2025.