Sirenele de raid aerian au sunat în mai multe localități și s-au înregistrat tiruri antiaeriene.

Alerta a vizat inclusiv orașul-port BALTISK, unde se află baza Flotei Ruse din Marea Baltică. A fost declanșată inițial la granița cu Lituania, după semnalarea unui obiect suspect.

Guvernatorul regional a declarat că verificările nu au identificat nicio amenințare. Și de vină pentru agitație ar fi fost o alertă falsă.

Nu există confirmări oficiale independente privind lovituri, pagube materiale sau victime.

Cu câteva ore înainte, o navă cargo rusească a luat foc în Marea Baltică, după ce a fost atacată de drone ucrainene.