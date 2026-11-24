De la automobile la drone militare. Pentagonul vrea să implice Ford și General Motors în producția de masă a dronelor
Pentagonul a iniţiat discuţii cu greii din industria auto, precum General Motors (GM), Ford şi alţii, îndemnându-i să contribuie la fabricarea de drone în masă, a relatat marţi Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu subiectul, scrie Reuters.
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Industria auto a încercat să profite de creşterea rapidă a cheltuielilor în domeniul apărării, impulsionate de conflictele geopolitice de pe glob, deşi oportunităţile de a-şi spori veniturile rămân limitate, potrivit analiştilor.
Conform unui acord, firmele ar urma să furnizeze piese şi componente de drone companiilor producătoare de aparate fără pilot, se arată în articolul din WSJ.
General Motors analizează posibilitatea de a produce motoare pentru drone, în timp ce reprezentanţi ai Ministerului Apărării din SUA s-au întâlnit cu conducerea companiei Ford, cu producătorul canadian de piese auto Magna International şi cu alte companii producătoare, unele din afara industriei auto, se mai precizează în raport.
GM, Ford şi Magna nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii adresate de Reuters, care nu a putut verifica pentru moment informaţia.
Potrivit WSJ, GM a manifestat un interes deosebit pentru implicarea în proiecte militare, la solicitarea unor înalţi oficiali din domeniul apărării, producătorul auto aflându-se în prezent în discuţii cu RTX şi L3Harris privind acorduri similare.
GM a livrat deja componente pentru corpurile rachetelor de apărare antiaeriană Patriot ale companiei Lockheed Martin la începutul acestui an, în cadrul unui acord cu gigantul din domeniul apărării.
Pe moment, nu s-a încheiat nicio tranzacţie, iar administraţia preşedintelui Donald Trump a primit până acum reacţii neunivoce din partea directorilor din industria auto, conform Reuters.
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