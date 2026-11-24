O dronă rusească doborâtă deasupra regiunii Kiev în august conținea cipuri și alte piese fabricate în SUA și Europa cu doar câteva luni înainte de atac, potrivit unei investigații publicate de Kyiv Independent, care a avut acces la rapoarte ale serviciilor de informații ucrainene.

Descoperirile arată că Rusia reușește în continuare să procure componente occidentale prin intermediul unor firme și distribuitori din țări terțe, care ocolesc restricțiile comerciale impuse după invazia Ucrainei.

Cipuri americane și europene, produse cu câteva luni, descoperite în componența dronelor rusești

La mijlocul lunii august, o dronă de atac Geran-4, propulsată de un motor cu reacție, a fost doborâtă deasupra regiunii Kiev. Potrivit serviciilor de informații militare ucrainene, aceasta fusese fabricată în zona economică specială Alabuga, unde se află cea mai mare fabrică de drone de acest tip din Rusia.

Geran-4 este o versiune mai nouă a dronelor din familia Shahed, de origine iraniană. Rusia a început producția sa în serie la începutul acestui an. Față de modelele anterioare, drona poate zbura mai repede și la altitudini mai mari și este mai ușor de manevrat. Moscova o folosește în atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Analiza epavei dronei doborâte în august a scos la iveală mai multe componente fabricate de companii occidentale. Printre acestea se numără cipuri produse de compania americană CTS Corporation, unele în ianuarie, februarie și martie 2026.

Anchetatorii au identificat și o diodă de putere fabricată de compania americană Vishay Intertechnology. Marcajul de pe aceasta arată că piesa a fost produsă în a șaptea săptămână a anului 2026, adică la mijlocul lunii februarie.

Un alt element identificat a fost un microcontroler fabricat de compania franco-italiană STMicroelectronics. Acesta avea un marcaj care indica producția la începutul lunii februarie 2026. Potrivit inscripțiilor, componenta a fost asamblată și testată în Malaezia, unde compania deține o fabrică.

Astfel, unele dintre piesele occidentale au ajuns în componența unei drone rusești în numai câteva luni de la fabricare. În total, în epava aparatului au fost găsite aproape 100 de componente produse în afara Rusiei, majoritatea provenind de la companii americane.

Dintre acestea, 12 aveau marcaje care permiteau stabilirea anului de fabricație. Șapte fuseseră produse în 2026, trei în 2025 și două în 2024. Așadar, niciuna nu provenea din stocurile existente înainte de începerea invaziei rusești la scară largă, în februarie 2022, când Statele Unite și Uniunea Europeană au introdus restricții asupra exporturilor de microcipuri către Rusia.

Jurnaliștii Kyiv Independent și publicațiile partenere au trimis producătorilor fotografii ale componentelor identificate și le-au cerut explicații despre modul în care acestea au ajuns în Rusia.

STMicroelectronics nu a oferit detalii despre piesa găsită în dronă și nici nu a explicat cum ar fi putut ajunge acolo. Compania a transmis doar că nu mai desfășoară activități în Rusia și că aplică un program strict de verificare a respectării regulilor comerciale internaționale.

Nici Vishay Intertechnology nu a explicat cum a ajuns componenta sa în drona rusească. Compania americană a precizat că a oprit toate livrările către Rusia în februarie 2022 și că ia măsuri pentru a împiedica redirecționarea produselor sale prin încălcarea legislației privind exporturile.

CTS Corporation nu a răspuns solicitărilor repetate ale jurnaliștilor.

Dronele rusești folosesc și cartele SIM din Lituania

Un alt raport al serviciilor de informații ucrainene, consultat de Kyiv Independent, arată că Rusia ar fi folosit și cartele SIM emise de un operator de telefonie mobilă din Lituania în dronele lansate asupra Ucrainei în 2025. Anchetatorii au identificat opt astfel de cartele în aparatele doborâte.

Acestea nu sunt folosite doar pentru comunicații. Prin conectarea la rețelele mobile, dronele își pot transmite poziția, pot primi informații pentru ajustarea traseului și pot trimite imagini video către operatorii aflați la distanță.

„În esență, este un telefon mobil zburător”, a explicat Jonas Ohman, cofondator al organizației lituaniene Blue/Yellow, care sprijină armata ucraineană.

Rusia a folosit până acum cartele SIM ale unor operatori din propria țară, dar și din Belarus, Kazahstan și Ucraina. Utilizarea unor cartele europene ar putea reprezenta însă un avantaj pentru dronele rusești: acestea sunt mai greu de identificat ca aparate militare, deoarece comunicațiile lor pot semăna cu traficul obișnuit al telefoanelor mobile.

„În acest caz, devine mult mai dificil să înțelegi la ce este folosită cartela. Practic, arată ca o comunicare mobilă obișnuită”, a explicat Ohman.

Cele opt cartele identificate provin de la Pildyk, serviciul de telefonie preplătită al operatorului lituanian Tele2 Lietuva. Compania a confirmat că acestea au fost cumpărate și activate în 2024.

Cum au ajuns însă cartelele în Rusia, în condițiile în care sancțiunile europene interzic exportul lor către această țară?

Potrivit reprezentanților Tele2 Lietuva, cartelele Pildyk sunt comercializate exclusiv în Lituania, dar pot ajunge în mâinile unor rețele de intermediari care le revând ilegal.

La rândul său, Comisia Europeană a precizat că exportul cartelelor SIM către Rusia este interzis prin sancțiunile UE, cu excepția unor situații speciale, care necesită aprobarea autorităților naționale.

Problema este însă mai greu de controlat atunci când cartelele sunt cumpărate legal în interiorul Uniunii Europene și apoi redirecționate către Rusia prin intermediari. Potrivit Comisiei Europene, tocmai aceste practici – revânzarea ilegală, depozitarea și folosirea abuzivă a cartelelor – reprezintă una dintre principalele dificultăți în aplicarea sancțiunilor.

Un alt factor care a facilitat astfel de tranzacții a fost lipsa unor reguli stricte de identificare a cumpărătorilor. Când cele opt cartele au fost activate, în 2024, Lituania nu le cerea utilizatorilor să își prezinte actele de identitate.

Regulile s-au schimbat la 1 ianuarie 2025. De atunci, cumpărătorii trebuie să prezinte un document de identitate pentru a achiziționa cartele SIM preplătite. În plus, a fost limitat numărul de cartele care pot fi cumpărate de o singură persoană, iar activarea acestora din alte țări a fost dezactivată.

Totuși, în unele state membre ale Uniunii Europene, cartelele SIM preplătite pot fi cumpărate în continuare fără verificarea identității. Comisia Europeană a explicat că nu există o regulă unică la nivelul UE în această privință, fiecare stat stabilindu-și propriile condiții.

Peste 16.000 de componente străine, descoperite în armele rusești

De la începutul invaziei la scară largă, anchetatorii ucraineni au identificat peste 16.000 de componente fabricate în străinătate în drone, rachete și alte arme folosite de Rusia. Piesele provin din peste 30 de țări, potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, care a transmis datele publicației Kyiv Independent.

Numărul este de peste două ori mai mare decât cel al componentelor identificate până acum de serviciile de informații militare ucrainene și publicate pe platforma War and Sanctions, unde sunt prezentate aproximativ 6.300 de astfel de piese.

Pentru a identifica rețelele prin care Rusia obține aceste produse și pentru a verifica dacă sancțiunile internaționale sunt respectate, procurorii ucraineni au trimis 28 de solicitări oficiale de cooperare judiciară către autoritățile din alte țări.

Între timp, Ucraina continuă să descopere componente occidentale fabricate recent în armele rusești. Vladislav Vlasiuk, reprezentantul președintelui ucrainean pentru politica de sancțiuni, a declarat pentru Kyiv Independent că, în septembrie, într-o dronă Geran-5 doborâtă de armata ucraineană a fost găsit un tranzistor produs de un important fabricant european în februarie 2026.

„Asta înseamnă șapte luni de la fabricare până când componenta a ajuns într-o dronă rusească deasupra Ucrainei”, a explicat oficialul.

Kievul nu susține că producătorii occidentali livrează direct componente Rusiei, ci atrage atenția asupra modului în care acestea ajung la firmele rusești prin intermediari.

Potrivit lui Vlasiuk, piesele trec printr-un lanț de trei sau patru companii, inclusiv firme-paravan înregistrate în state terțe.

Pentru a opri acest circuit, oficialul ucrainean consideră că sunt necesare măsuri pe trei direcții: urmărirea penală a intermediarilor implicați în eludarea sancțiunilor, responsabilizarea producătorilor pentru verificarea distribuitorilor și a utilizatorilor finali și monitorizarea de către statele G7 a fluxurilor financiare care susțin acest comerț.