În alerta extremă transmisă în jurul orei 20:00, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile sau în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori, potrivit Agerpres.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se menţionează în mesajul RO-Alert transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă după notificarea transmisă de Centrul Naţional Militar de Comandă al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Aceasta a fost a patra alarmă aeriană înregistrată miercuri, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat drone în apropierea localităţilor din nordul judeţului Tulcea care sunt despărţite de Dunăre de cele din localităţile ucrainene vizate de atacurile Rusiei.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în întreaga perioadă 2023 - 2025.