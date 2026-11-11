Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat la ora 22:17, iar, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea situației.

„În cursul serii de miercuri, 11 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii”, au transmis reprezentanții MApN.

Aceștia au precizat că Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea. Astfel, la ora 21:32, a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că alerta aeriană a încetat la ora 22:17. Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Inițial, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au anunțat transmiterea unui mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, după ce Sistemul de Monitorizare a Forțelor Aeriene (SMFA) identificase o țintă care se apropia de zona de nord a graniței României cu Ucraina, în apropierea județului Tulcea.

Cetățenilor li s-a recomandat să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arăta în mesajul RO-Alert.