Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors, alături de Donald Trump. GALERIE FOTO

Donald Trump și Melania Trump s-au ținut de mână pe covorul roșu la gala Kennedy Center Honors 2025, duminică seara (7 decembrie), la Kennedy Center din Washington, DC.

Președintele în vârstă de 79 de ani și Prima Doamnă au participat la evenimentul anual, pe care Trump îl găzduiește în acest an, potrivit JustJared.

Melania Trump a purtat o rochie lungă, neagră, cu un croi minimalist și elegant, care i-a accentuat silueta fără elemente decorative excesive. Ținuta a fost completată de o coafură cu bucle lejere pe o parte, oferindu-i un aspect rafinat și clasic. În ansamblu, look-ul a transmis sobrietate, eleganță și simplitate, perfect aliniate tonului oficial al evenimentului.

.@flotus Melania Trump was beautiful and stunning at The Kennedy Center, and classy as always. Best First Lady of All Time! pic.twitter.com/5r4fGAih98 — Joyreaper (@joyreaper) December 8, 2025

Trump, întrebat despre achiziția Warner Bros. de către Netflix

În timp ce se afla pe covorul roșu, Trump a fost întrebat despre achiziția Warner Bros. de către Netflix, care mai are de depășit mai multe obstacole înainte de a fi finalizată. „Ei bine, trebuie să treacă printr-un proces și vom vedea ce se întâmplă”, a declarat președintele, potrivit THR. „Netflix este o companie grozavă. Au făcut o treabă fenomenală. Ted [Sarandos] este un om fantastic. Am mult respect pentru el. Dar e o cotă mare de piață, așa că va trebui să vedem ce se întâmplă.”

A fost întrebat, de asemenea, dacă tranzacția „ar trebui să fie permisă”, iar el a răspuns: „Ei bine, asta e întrebarea. Au o cotă de piață foarte mare, iar când vor avea Warner Bros., știți, acea cotă crește mult. Așa că nu știu. Asta va trebui să o spună niște economiști… Și eu voi fi implicat în acea decizie, dar au o cotă de piață foarte mare.”

Întâlnirea recentă cu conducerea Netflix

Trump a confirmat că co-CEO-ul Netflix a vizitat recent Biroul Oval.

„A venit. A fost în Biroul Oval săptămâna trecută. Am mult respect pentru el. Este o persoană grozavă. Dar a făcut una dintre cele mai mari performanțe din istoria filmelor și a altor lucruri”, a spus Trump.

