Melania Trump, apariție impresionantă la cina oficială cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
19-11-2025 | 16:11
Melania Trump
Getty

Melania Trump a uimit într-o rochie smarald, fără bretele – în ton cu steagul Arabiei Saudite – când s-a alăturat lui Donald Trump la cina fastuoasă oferită în Sala de Est, marți seară, pentru prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

autor
Ioana Andreescu

Prima Doamnă s-a alăturat lui Trump la Casa Albă în momentul în care acesta a anunțat că Arabia Saudită va fi ridicată la statutul de „aliat major non-NATO” și că a fost semnat un pact strategic de apărare. Această distincție a fost acordată doar altor 20 de țări, precum și Taiwanului, potrivit Daily Mail.

Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Donald și Melania Trump Donald și Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump

Angajamentul de a investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite

El l-a lăudat, de asemenea, pe prințul moștenitor pentru angajamentul de a investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite.

Vremea în Washington devenise rece și ploioasă, dar doamna Trump și-a păstrat eleganța, ținându-l de mână pe președinte în timp ce mașina neagră a lui MBS se apropia.

Melania Trump
Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin

Alegerea vestimentară a Primei Doamne

Alegerea vestimentară a Primei Doamne – o rochie smarald fără bretele, în valoare de 3.350 de dolari, creată de Elie Saab – părea a fi un gest subtil de susținere pentru MBS.

Revenirea prințului moștenitor la Casa Albă este controversată din cauza uciderii, în 2018, a jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, și a rolului Arabiei Saudite în atacurile teroriste din 11 septembrie.

Vizita are loc și într-un moment dificil pentru Trump, criticat politic în contextul scandalului legat de Jeffrey Epstein, vizita saudiților suprapunându-se cu voturile din Camera Reprezentanților și Senat pentru publicarea dosarelor Epstein.

Sursa: Daily Mail

Etichete: donald trump, aparitie, melania trump, dineu,

Dată publicare: 19-11-2025 16:11

