Melania Trump, apariție impresionantă la cina oficială cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. GALERIE FOTO

Melania Trump a uimit într-o rochie smarald, fără bretele – în ton cu steagul Arabiei Saudite – când s-a alăturat lui Donald Trump la cina fastuoasă oferită în Sala de Est, marți seară, pentru prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Prima Doamnă s-a alăturat lui Trump la Casa Albă în momentul în care acesta a anunțat că Arabia Saudită va fi ridicată la statutul de „aliat major non-NATO” și că a fost semnat un pact strategic de apărare. Această distincție a fost acordată doar altor 20 de țări, precum și Taiwanului, potrivit Daily Mail.

Angajamentul de a investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite

El l-a lăudat, de asemenea, pe prințul moștenitor pentru angajamentul de a investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite.

Vremea în Washington devenise rece și ploioasă, dar doamna Trump și-a păstrat eleganța, ținându-l de mână pe președinte în timp ce mașina neagră a lui MBS se apropia.

Alegerea vestimentară a Primei Doamne

Alegerea vestimentară a Primei Doamne – o rochie smarald fără bretele, în valoare de 3.350 de dolari, creată de Elie Saab – părea a fi un gest subtil de susținere pentru MBS.

Revenirea prințului moștenitor la Casa Albă este controversată din cauza uciderii, în 2018, a jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, și a rolului Arabiei Saudite în atacurile teroriste din 11 septembrie.

Vizita are loc și într-un moment dificil pentru Trump, criticat politic în contextul scandalului legat de Jeffrey Epstein, vizita saudiților suprapunându-se cu voturile din Camera Reprezentanților și Senat pentru publicarea dosarelor Epstein.

