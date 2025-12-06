Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO

Melania Trump a atras toate privirile la ceremonia tragerii la sorți a Campionatului Mondial, unde a fost surprinsă zâmbindu-i cu afecțiune președintelui în timp ce acesta dansa energic în tribune, imediat după ce primise un trofeu impresionant.

După ce președintelui i-a fost înmânat trofeul masiv, de trei ori mai mare decât cel al Cupei Mondiale, acesta a fost văzut în tribune dansând pe melodia „YMCA”, în timp ce trupa Village People cânta pe scenă. Prima Doamnă Melania Trump a fost surprinsă zâmbindu-i cu afecțiune soțului ei, în timp ce acesta se mișca în ritmul muzicii, potrivit The Sun.

Tragerea la sorți a Cupei Mondiale a avut parte de o distribuție spectaculoasă de artiști, printre care muzicieni precum Robbie Williams și Lauryn Hill.

Trump a primit premiul pentru pace în cadrul tragerii la sorți a Cupei Mondiale, unde echipele au aflat cu cine vor juca vara viitoare.

President Gianni Infantino awards President Donald J Trump the inaugural 2025 FIFA Peace Prize, dedicated to an individual who achieved exceptional and extraordinary action to promote peace and unity around the world. ???????? pic.twitter.com/K9TizImODf — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) December 6, 2025

Infantino a spus că Trump a meritat premiul pentru „angajamentul său neclintit de a promova pacea și unitatea în întreaga lume”, menționând războaiele despre care se spune că le-ar fi încheiat. După ce i-a strâns mâna liderului fotbalului mondial și și-a pus medalia la gât, președintele a numit distincția „cu adevărat una dintre cele mai mari distincții ale vieții mele”.

„Dincolo de premii, am salvat milioane și milioane de vieți. Faptul că am reușit asta, atâtea războaie diferite pe care am putut să le încheiem, în unele cazuri chiar înainte de a începe, a fost minunat să le ducem la bun sfârșit. Vreau să mulțumesc familiei mele, marii mele Prime Doamne, Melania. Vă mulțumesc foarte mult. Veți avea parte de un eveniment cum lumea nu a mai văzut”, a spus el.

