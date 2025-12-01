Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump

01-12-2025 | 17:59
Este Crăciunul la Casa Albă, iar decorațiunile din acest an sunt în perfectă armonie cu sloganul „America First” al președintelui Donald Trump.

Decorațiunile festive aduc un omagiu celei de-a 250-a aniversări a semnării Declarației de Independență.

Potrivit Daily Mail, tema oficială dezvăluită de biroul Primei Doamne este „Acasă este acolo unde este inima”.

Președintele nu s-a putut abține să nu se includă în decorațiunile de Crăciun cu un portret Lego al său, situat la doar câțiva metri de un alt portret Lego al primului președinte al SUA, George Washington.

Peste 10.000 de fluturi albaștri au fost expuși pentru a sărbători „tinerii care reprezintă viitorul luminos al națiunii noastre”, precum și 75 de coroane și 51 de brazi de Crăciun în întreaga Casă Albă.

Însă turul decorațiunilor este mult mai restrâns decât în anii trecuți, după ce Trump a demolat aripa estică, pentru a face loc construcției noii sale săli de bal și spațiul de lucru al personalului a trebuit mutat la nivelul inferior al Casei Albe.

Traseul începe în Sala de Est, unde, chiar dincolo de perete, se află în curs de construcție spațiul pentru evenimente care, potrivit lui Trump, va găzdui mii de persoane odată finalizat.

Apoi se extinde în Sala Verde, unde câteva jucării retro au fost așezate la distanță una de alta și încadrate de portretele Lego ale primului și celui mai recent președinte. 

Camera Blue Oval, care are o fereastră cu vedere spre South Lawn și Washington Monument, a fost decorată cu un copac mare – ca majoritatea camerelor – și a inclus ornamente imprimate 3D ale fiecărui stat american și o imagine a păsărilor respective ale statelor. 

Camera Roșie era decorată cu un pom de Crăciun cu sloganul „Be Best” al primei doamne și cu fluturi albaștri unici pe pom, coroane și ghirlande în toată camera. Sala de mese oficială includea tradiționala casă din turtă dulce a Casei Albe, care anul acesta oferea o priveliște rară asupra Camerei Ovale Galbene din reședința președintelui. 

Primele doamne sunt responsabile, din punct de vedere istoric, de decor, iar Melania Trump a mizat pe tema patriotică în întreaga Casă Albă în acest an, dar în special în Sala de Est, unde a strălucit motivul America250. 

Decorațiunile au căutat să evidențieze conceptul „America, casa noastră”, ca o reamintire a faptului că „inima Americii este puternică și că acasă este acolo unde se află inima”.

Exteriorul Casei Albe a rămas în aspectul său tradițional, ca și în anii trecuți, cu coroane de flori roșii împodobind fiecare fereastră. 

Sursa: Daily Mail

