Netflix preia Warner Bros şi HBO Max într-un acord istoric ce poate schimba definitiv industria de la Hollywood

05-12-2025 | 16:30
Netflix
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.

Ioana Andreescu

HBO a anunțat vineri un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN.

Dacă acordul va fi finalizat, acesta va remodela fundamental Hollywoodul într-un moment precar pentru industria divertismentului. Însă mai întâi va fi supus unei intense revizuiri normative în SUA şi în alte ţări.

Netflix a anunţat vineri dimineaţă acordul cu Warner Bros. Discovery, o ştire care a creat senzaţie. Compania a acceptat să cumpere legendarul studio de televiziune şi film şi active precum serviciul de streaming HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari, plus datoriile.

Anunţul a zguduit Hollywoodul şi a tulburat aşteptările cu privire la următorii paşi ai Warner Bros. Discovery, care este şi compania-mamă a CNN.

Warner Bros. Discovery a declarat că va continua planurile de divizare în două companii cotate la bursă în 2026. Odată ce divizarea va intra în vigoare, Netflix intenţionează să achiziţioneze jumătatea Warner. Cealaltă jumătate, Discovery Global, va include CNN şi alte canale de cablu.

WBD se aşteaptă acum ca divizarea să intre în vigoare în vara anului 2026.

Competitori puternici și riscuri majore de reglementare

Saga mega-fuziunii media este însă departe de a se fi încheiat. Paramount şi Comcast, ceilalţi giganţi media cunoscuţi pentru că au depus oferte pentru WBD, ar putea continua să urmărească achiziţia companiei.

Timp de câteva săptămâni, Paramount a fost considerată favorită în licitaţia pentru WBD. Directorii Paramount, care doresc să cumpere întregul grup – inclusiv activele sale de cablu –, s-au arătat încrezători în propunerea lor de fuziune şi în relaţia reciproc avantajoasă pe care o au cu preşedintele Trump.

Dar Netflix a surprins pe mulţi cu îndrăzneala ofertelor sale. Gigantul de streaming a depus două propuneri la începutul acestei săptămâni, care l-au propulsat în faţa ofertelor Paramount, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune.

Mai mult, Netflix a acceptat aceeaşi taxă de reziliere costisitoare propusă de Paramount. Acest lucru înseamnă că potenţialul cumpărător va plăti WBD miliarde de dolari dacă tranzacţia nu va fi finalizată.

Acest aspect este esenţial, deoarece cel mai important factor necunoscut rămâne aprobarea autorităţilor de reglementare. Administraţia Trump va examina orice tranzacţie între Netflix şi WBD, iar analiştii se aşteaptă la o bătălie politică şi juridică.

Unii politicieni americani şi-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la potenţiala consolidare. „Ambiţia Netflix de a cumpăra adevărata sa ameninţare concurenţială – afacerea de streaming a WBD – ar trebui să alarmeze autorităţile antitrust din întreaga lume”, a scris senatorul Mike Lee pe X. „Această potenţială tranzacţie, dacă s-ar materializa, ar ridica serioase probleme de concurenţă – poate mai mult decât orice altă tranzacţie pe care am văzut-o în ultimul deceniu”, a adăugat el.

Însă directorii Netflix vor argumenta că activele sunt complementare şi că tranzacţia va crea „mai multe oportunităţi pentru comunitatea creatoare”, aşa cum a transmis compania într-un comunicat.

Cinema United, o asociaţie care reprezintă proprietarii de cinematografe, a declarat că acordul „reprezintă o ameninţare fără precedent pentru industria globală de distribuţie”, având în vedere aversiunea Netflix faţă de lansările în cinematografe. Anticipând aceste obiecţii, Netflix a declarat vineri că „se aşteaptă să menţină operaţiunile actuale ale Warner Bros. şi să se bazeze pe punctele sale forte, inclusiv lansările în cinematografe”.

Tranzacţia ar pune capăt uneia dintre marile rivalităţi ale industriei media din ultimul deceniu. Un raport recent al analiştilor Bank of America afirmă: „Dacă Netflix achiziţionează Warner Bros., războiul serviciilor de streaming se va încheia efectiv. Netflix va deveni puterea globală incontestabilă a Hollywoodului, depăşind chiar şi poziţia sa actuală, deja dominantă”.

