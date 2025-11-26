Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump, de Ziua Recunoștinței. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Prima doamnă Melania Trump i s-a alăturat președintelui Donald Trump la începutul unei vizite de șase zile de Ziua Recunoștinței în Palm Beach, marți, 25 noiembrie.

Cei doi au sosit la câteva ore după ce au găzduit ceremonia anuală de grațiere a curcanului, în cadrul căreia președintele a încercat să contracareze dezbaterea politică privind costurile alimentelor, invocând „progrese incredibile” în reducerea prețurilor, potrivit Palm Beach Post.

Melania Trump a purtat o fustă midi mulată, în nuanțe de maro, combinată cu o bluză neagră și o geacă scurtă, tip bomber, într-o culoare închisă, care adaugă un contrast modern și relaxat look-ului. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi stiletto asortați, într-o nuanță apropiată de cea a fustei, ceea ce a creat un efect vizual armonios și i-a pus în evidență silueta.

Melania, rar prezentă la vizitele din weekend la Palm Beach

Prima doamnă nu l-a însoțit pe președinte în majoritatea weekendurilor petrecute până acum la reședința și clubul lor din Palm Beach, deși tatăl ei, Viktor Knavs, a făcut-o ocazional. Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, care și-a petrecut o parte din tinerețe în Palm Beaches, directorul de comunicare Steven Cheung și adjunctul procurorului general Todd Blanche au zburat, de asemenea, la bordul Air Force One, care a aterizat pe Aeroportul Internațional Palm Beach la ora 20:22.

Aflat la bordul aeronavei prezidențiale, Trump a renunțat la ceea ce părea a fi un termen-limită important înaintea sărbătorii de Ziua Recunoștinței. La începutul lunii, Trump le dăduse liderilor Ucrainei termen până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a conveni un acord de pace care să pună capăt războiului cu Rusia. Însă le-a spus jurnaliștilor care călătoreau cu el că nu este cazul.

„Vom vedea ce se întâmplă. Ei au stabilit o dată. Data va fi cândva în viitorul foarte apropiat”, a spus Trump. „Nu am un termen-limită. Singurul termen-limită pentru mine este când se va termina. Și cred că toată lumea este obosită de lupte în acest moment.”

