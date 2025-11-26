Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump, de Ziua Recunoștinței. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
26-11-2025 | 08:09
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Getty

Prima doamnă Melania Trump i s-a alăturat președintelui Donald Trump la începutul unei vizite de șase zile de Ziua Recunoștinței în Palm Beach, marți, 25 noiembrie.

autor
Ioana Andreescu

Cei doi au sosit la câteva ore după ce au găzduit ceremonia anuală de grațiere a curcanului, în cadrul căreia președintele a încercat să contracareze dezbaterea politică privind costurile alimentelor, invocând „progrese incredibile” în reducerea prețurilor, potrivit Palm Beach Post.

Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump Melania Trump, apariție remarcabilă la brațul lui Donald Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
melania trump melania trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump si Donald Trump Melania Trump si Donald Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump
Melania Trump Melania Trump

Melania Trump a purtat o fustă midi mulată, în nuanțe de maro, combinată cu o bluză neagră și o geacă scurtă, tip bomber, într-o culoare închisă, care adaugă un contrast modern și relaxat look-ului. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi stiletto asortați, într-o nuanță apropiată de cea a fustei, ceea ce a creat un efect vizual armonios și i-a pus în evidență silueta.

Melania, rar prezentă la vizitele din weekend la Palm Beach

Prima doamnă nu l-a însoțit pe președinte în majoritatea weekendurilor petrecute până acum la reședința și clubul lor din Palm Beach, deși tatăl ei, Viktor Knavs, a făcut-o ocazional. Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, care și-a petrecut o parte din tinerețe în Palm Beaches, directorul de comunicare Steven Cheung și adjunctul procurorului general Todd Blanche au zburat, de asemenea, la bordul Air Force One, care a aterizat pe Aeroportul Internațional Palm Beach la ora 20:22.

Citește și
Melania Trump
Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei. Ținuta purtată de Prima Doamnă. GALERIE FOTO

Aflat la bordul aeronavei prezidențiale, Trump a renunțat la ceea ce părea a fi un termen-limită important înaintea sărbătorii de Ziua Recunoștinței. La începutul lunii, Trump le dăduse liderilor Ucrainei termen până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a conveni un acord de pace care să pună capăt războiului cu Rusia. Însă le-a spus jurnaliștilor care călătoreau cu el că nu este cazul.

„Vom vedea ce se întâmplă. Ei au stabilit o dată. Data va fi cândva în viitorul foarte apropiat”, a spus Trump. „Nu am un termen-limită. Singurul termen-limită pentru mine este când se va termina. Și cred că toată lumea este obosită de lupte în acest moment.”

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor

Sursa: Palm Beach Post

Etichete: donald trump, ziua recunoștinței, melania trump,

Dată publicare: 26-11-2025 08:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
GALERIE FOTO Nunta anului în România! Andreea Bălan se căsătorește cu un sportiv mai tânăr cu 9 ani
Citește și...
Melania Trump, apariție impresionantă la cina oficială cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump, apariție impresionantă la cina oficială cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. GALERIE FOTO

Melania Trump a uimit într-o rochie smarald, fără bretele – în ton cu steagul Arabiei Saudite – când s-a alăturat lui Donald Trump la cina fastuoasă oferită în Sala de Est, marți seară, pentru prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei. Ținuta purtată de Prima Doamnă. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei. Ținuta purtată de Prima Doamnă. GALERIE FOTO

Melania Trump s-a așezat lângă președintele Donald Trump în timp ce acesta a semnat un ordin executiv pentru extinderea resurselor din sistemul de plasament — iar, într-un gest neobișnuit, l-a semnat și ea.

Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin
Stiri externe
Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin

Melania Trump a anunţat că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore, graţie unui „canal de comunicare" pe care l-a stabilit cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit EFE.

Recomandări
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană. România îşi recâştigă credibilitatea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit un semnal important de la Comisia Europeană, care nu va propune suspendarea fondurilor europene. El consideră că decizia confirmă corectitudinea măsurilor Guvernului.  

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor.

Trump afirmă că Rusia face concesii în negocierile pentru pace în Ucraina. Planul iniţial în 28 de puncte „era doar o schiţă”
Stiri externe
Trump afirmă că Rusia face concesii în negocierile pentru pace în Ucraina. Planul iniţial în 28 de puncte „era doar o schiţă”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Rusia „face concesii” în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Kievul este „mulţumit” de modul în care decurg negocierile, transmite Sky News.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Noiembrie 2025

48:00

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28