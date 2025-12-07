Planul Netflix de a cumpăra Warner Bros. zguduie industria cinematografică, care se teme de schimbări majore

Operatorii de cinematografe au fost surprinși vineri, după ce Netflix și Warner Bros. Discovery au anunțat un acord prin care gigantul de streaming va prelua studioul și platforma WBD, potrivit CNBC.

Victoria Netflix a declanşat îngrijorare profundă în rândul exhibiţiilor. Spre deosebire de studiourile tradiţionale, compania nu respectă modelul clasic de distribuţie în cinematografe, iar mulţi se tem că această achiziţie ar putea aduce schimbări radicale într-o industrie încă afectată de pandemie.

„Este clar că acesta era probabil cel mai puţin dorit scenariu pentru numeroşi operatori de cinematografe. Rămâne de văzut dacă Netflix va respecta primele semnale că va menţine modelul cinematografic al producţiilor Warner Bros.”, a spus Shawn Robbins, director de analiză la Fandango şi fondator al Box Office Theory.

Asociaţia mondială a exhibiţiilor Cinema United a reacţionat imediat, avertizând că vânzarea către Netflix reprezintă „o ameninţare fără precedent” pentru întreaga industrie a cinematografelor. CEO-ul Michael O’Leary a avertizat că efectele negative ar fi resimţite de la marile lanţuri la micile cinematografe independente.

Temeri privind reducerea filmelor și impactul asupra box office-ului

Mai mulţi operatori intervievaţi de CNBC se tem că achiziţia va reduce semnificativ numărul filmelor disponibile anual în cinematografe, cu un impact direct asupra vânzărilor de bilete. Cinema United estimează că tranzacţia ar putea duce la „eliminarea a 25% din box office-ul intern anual”.

Îngrijorările sunt alimentate şi de experienţele anterioare ale industriei. După fuziunea Disney – 20th Century Fox din 2019, numărul filmelor produse pentru cinematografe a scăzut considerabil. În prezent, industria nu şi-a revenit complet nici la nivelul numărului de lansări, nici al încasărilor pre-pandemice.

Deşi co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a declarat că producţiile Warner Bros. „vor continua să fie lansate în cinematografe”, incertitudinea rămâne. Netflix nu a respectat niciodată fereastra tradiţională de exclusivitate în cinema, de 70–90 de zile înainte de lansarea pe piaţa home entertainment, iar strategia companiei a fost mereu orientată spre livrarea rapidă a conţinutului pe platformă.

După pandemie, industria a negociat ferestre mai scurte, de 30–45 de zile, însă Netflix nu a adoptat acest model. De regulă, filmele sale ajung în cinematografe doar pentru calificarea la premii sau pentru proiecţii-eveniment.

Nesiguranță privind transparența Netflix și viitorul lansărilor Warner Bros.

O altă preocupare majoră este lipsa de transparenţă: Netflix nu publică rezultatele la box office, iar analiştii se întreabă dacă va continua să respecte standardele Warner Bros. în raportarea vânzărilor de bilete.

În pofida temerilor, contractele actuale ale WBD pentru lansări cinematografice sunt negociate până în 2029, ceea ce obligă orice cumpărător, inclusiv Netflix, să respecte programul stabilit pentru următorii patru ani.

„Operatorii de cinematografe nu pot decât să creadă ceea ce spune Netflix. Au promis că vor continua lansările Warner Bros., dar rămâne de văzut ce înseamnă asta: o săptămână, patru săptămâni sau deloc”, a declarat un operator de cinematograf pentru CNBC.

„Netflix ar trebui să-şi schimbe fundamental filosofia corporativă, orientată către streaming. Deocamdată, perspectiva nu este încurajatoare”, a spus operatorul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













