Dacă roşul, albul şi albastrul sunt culorile tradiţionale ale Zilei Independenţei, participanţii care au vizitat zona Freedom 250 au primit şi câteva sfaturi vestimentare gratuite, potrivit WWD.

Cum temperaturile au depăşit sâmbătă 38 de grade Celsius, vizitatorii au fost sfătuiţi să poarte haine uşoare, deschise la culoare şi lejere, precum şi pălării cu boruri largi. În cele din urmă, alegerea le-a aparţinut, având în vedere că moda este o formă de exprimare personală.

Melania Trump a ales o ţinută albă pentru festivităţile de la Washington

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, s-a îmbrăcat potrivit condiţiilor meteo, purtând o rochie-cămaşă midi albă din bumbac, creată de designerul Adam Lippes, cu mici puncte ţesute în materialul jacquard. Ţinuta a fost completată de o pereche de pantofi albi Christian Louboutin, pe care Melania Trump îi poartă frecvent.

Apariţia primei doamne a amintit de ţinuta purtată anul trecut de Ziua Independenţei

Alegerea vestimentară a Melaniei Trump a fost asemănătoare cu rochia-cămaşă din bumbac semnată de Thom Browne, pe care a purtat-o la picnicurile organizate de Ziua Independenţei anul trecut. Totuşi, acea ţinută avea la talie o bandă decorativă cu celebra combinaţie de culori roşu, alb şi albastru, un omagiu discret adus sărbătorii naţionale americane.

Sărbătoarea de la Washington a fost marcată de caniculă şi întârzieri

Evenimentul „Salute to America 250”, organizat în apropierea Monumentului Washington, a încheiat o zi plină de festivităţi desfăşurate în zona National Mall. Marele Târg al Statelor Americane şi zona dedicată fanilor FIFA s-au deschis conform programului, la prânz, însă căldura extremă a determinat evacuarea târgului mai devreme decât era prevăzut.

Pe parcursul zilei au fost programate 33 de survoluri, inclusiv ale escadrilelor Blue Angels ale Marinei SUA, Thunderbirds ale Forţelor Aeriene, aeronavei MV-22 Osprey a Puşcaşilor Marini şi chiar ale aeronavei prezidenţiale Air Force One.

Pentru a-i ajuta pe participanţi să facă faţă caniculei, au fost amenajate puncte de distribuire a apei, zone de răcorire, instalaţii de pulverizare a apei şi spaţii umbrite.

Discursul lui Donald Trump şi focurile de artificii au fost amânate de furtuni

Preşedintele Donald Trump trebuia să susţină un discurs la ora 21:45, însă a urcat pe scenă abia după ora 23:00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Modificarea programului a dus şi la amânarea focurilor de artificii.

Preşedinţii americani şi focurile de artificii au o tradiţie îndelungată, inaugurată de preşedintele Thomas Jefferson, care a organizat prima sărbătoare de 4 iulie la Casa Albă în anul 1801.