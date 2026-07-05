În Eforie a fost aglomerație pe malul mării încă de dimineață. Multă lume a fost și în Mamaia, chiar dacă prețurile sunt mai mari. Hotelierii și proprietarii restaurantelor sau teraselor se bucură, în sfârșit, de clienți.

Mii de turiști și-au petrecut ziua în Eforie. La amiază, șezlongurile păreau sudate unele de altele.

Corespondent Știrile PRO TV: „Turiștii stau umăr la umăr pe plajă, iar între prosoape și umbrele abia dacă mai există câțiva pași liberi. Cei care au ajuns mai târziu aici au găsit cu greu un loc pe nisip.”

Temperaturile au fost ridicate, așa că mulți au căutat să se răcorească. Fie în apă, fie cu o bere. Turiștii spun că aglomerația nu îi deranjează și că vin la Eforie tocmai pentru această atmosferă.

Reporter: „Cât ați dat pe bere?”

Bărbat: „4 lei.”

Reporter: „Bun prețul?”

Bărbat: „Foarte bun, mai bun de atât nu se poate.”

Reporter: „Cum e în Eforie anul ăsta?”

Bărbat: „Nemaipomenit de frumos, e bine, apa bună.”

Reporter: „Vă place aglomerația?”

Bărbat: „Da, da, întotdeauna de asta și venim la mare.”

Bărbat: „Berea foarte ieftină.”

Reporter: „Cât costă?”

Bărbat: „5 lei.”

Reporter: „Câte beri beți într-o zi?”

Bărbat: „Eu mi-am propus să beau zece, dar din cauza asta beau 20. E mai ieftină ca apa.”

Femeie: „După trei ani de plecat prin alte țări, am zis: hai să dăm încă o șansă litoralului nostru.”

Reporter: „Cum e?”

Femeie: „Minunat.”

Reporter: „Ce vă place la Eforie?”

Femeie: „Plaja.”

Vânzările la bere au explodat

Vânzările la bere au explodat, spun comercianții.

Reporter: „Câte beri vindeți pe zi?”

Barmani: „Nu știm. Fără număr.”

Reporter: „Câte butoaie?”

Barmani: „10-20 de butoaie pe zi. Din cauză că e cea mai ieftină de pe litoral. Apa e 7 lei, berea e 4 lei, 5 lei.”

Valurile au crescut pe parcursul zilei, așa că salvamarii au fost cu ochii în patru și au arborat steagul galben, semn că înotul este pentru cei experimentați.

Claudiu Popescu, salvamar Eforie: „Încercăm să stăm printre ei și oarecum să fim cu ochii pe copii.”

Mamaia Nord, plină încă de la primele ore

Aglomerat a fost și în nordul litoralului. În Mamaia Nord – Năvodari, șezlongurile s-au ocupat rapid, dar prețurile sunt diferite față de Eforie.

Luiza Dumitrache, manager plajă: „Suntem ocupați în proporție de 100%, astăzi, toată lumea a găsit loc cu greu, dacă au venit târziu. La ora 10 și 10 aveam plaja plină. Prețurile la bere pornesc de undeva de la 18 lei, iar șezlongurile de la 60 de lei.”

Turiștii spun că aici aleg stațiunea pentru plajele întinse și intrarea lină în apă. În plus, nisipul este numai bun pentru construcțiile celor mici.

Femeie: „Plajă, ne jucăm cu nepoțica, ne dăm cu barca. Este o plajă foarte bună, până se ajunge la apa mării mergi prin nisip foarte ușor, fin, da, și marea nu este adâncă dintr-o dată.”

Vreme bună și în zilele următoare

Și săptămâna viitoare, vremea va fi predominant frumoasă, spun meteorologii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși este trecut de ora 19, încă mai sunt turiști în apă. Aici, în Mamaia, sunt condiții bune pentru baie în mare. Apa este liniștită, are 25 de grade Celsius și nu avem niciun steag de avertizare arborat. Reprezentanții din turism spun că, weekendul acesta, au fost pe litoral peste 75 de mii de turiști. Cele mai aglomerate stațiuni au fost Eforie Nord, Venus, Mamaia și Mamaia Nord. De altfel, astăzi, în sudul litoralului a fost arborat steagul galben, adică aveau voie în apă doar înotătorii experimentați, dar nu s-au înregistrat incidente. Și săptămâna viitoare se anunță vreme bună pe litoral, cu soare și temperaturi plăcute.”