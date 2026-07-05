Pe litoral, în stațiunea 2 Mai, șoferul unui autocar înmatriculat în Republica Moldova nu a fost atent și a lovit în plin, în zorii zilei, o autospecială de poliție, pe care a proiectat-o într-o motocicletă.

Echipajul oprise ca să verifice tânăra care conducea vehiculul pe două roți. Potrivit anchetatorilor, mașina avea semnalele în funcțiune când a fost izbită.

Cei doi agenți și tânăra de pe motocicletă au fost răniți și au fost duși la spital. În autocar se aflau 78 de turiști care mergeau în vacanță în Bulgaria. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul autocarului are dosar penal.