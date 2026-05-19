Actriţa din „The Substance”, membră a juriului din acest an, a apărut luni, 18 mai, la proiecţia filmului „Fjord”, purtând o ţinută extravagantă direct de pe podium, potrivit InStyle.

O ţinută spectaculoasă semnată Gucci

Demi Moore a renunţat la rochiile elegante şi bijuteriile impresionante cu diamante pentru un look considerat mult mai îndrăzneţ şi modern.

Vedeta a purtat o creaţie din colecţia Gucci Resort 2027, semnată de Demna, prezentată recent la New York.

Ţinuta, aleasă împreună cu stilistul său Brad Goreski, a inclus un top negru asimetric din pene, cu o croială supradimensionată care a atras imediat atenţia şi a încălcat aproape regula festivalului privind ţinutele prea voluminoase.

Topul cu un singur umăr îi lăsa descoperită partea stângă a corpului şi avea o trenă discretă care atingea podeaua.

Look complet negru şi o apariţie de „cool girl”

Actriţa din „Ghost” a combinat topul spectaculos cu o pereche de pantaloni negri cu talie înaltă, cu un finisaj uşor lucios, şi pantofi stiletto negri din piele.

Demi Moore şi-a purtat părul lung, negru, perfect drept, într-un stil care a devenit deja semnătura sa.

Vedeta a completat apariţia monocromă cu o pereche de ochelari de soare negri, în stil aviator.