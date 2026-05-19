Peter Magyar anunță o nouă strategie în relația cu vecinii Ungariei: „Cred că acest lucru va fi în interesul fiecărei țări”

Alegând Varșovia pentru prima sa vizită oficială, Peter Magyar vrea să întoarcă pagina Viktor Orban, dar și să încerce să creeze un bloc de țări din Europa Centrală care să conteze în cadrul Uniunii Europene, cred analiștii.

În timp ce Polonia s-a reorientat în ultimii ani către o 'cooperare nordică și baltică', subliniază pentru AFP Piotr Buras, de la think-tank-ul ECFR, noul șef al guvernului ungar speră să o determine să se îndrepte din nou către centrul continentului.

La începutul lunii, el a propus astfel fuzionarea Grupului de la Visegrad — o alianță informală care reunește Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia — cu formatul Austerlitz, care include Republica Cehă, Slovacia și Austria.

„Cred că acest lucru va fi în interesul fiecărei țări”, a declarat el, mizând pe faptul că această alianță ar putea cântări mai mult în politica de distribuire a fondurilor de coeziune de către UE. „Popoarele din Europa Centrală sunt mai puternice împreună decât separat”, a mai afirmat el săptămâna trecută.

Vizita în Polonia a premierului ungar este prezentată ca posibilul început al unei 'noi ere', adjunctul ministrului polonez de externe, Ignacy Niemczycki, declarând că speră într-o cooperare mai 'loială'.

Peter Magyar, care va fi însoțit de șase miniștri, printre care ministrul de externe Anita Orban, urmează să se întâlnească cu președintele Karol Nawrocki și cu premierul Donald Tusk.

El intenționează să se inspire de la acesta din urmă în ceea ce privește modul în care „a reluat legăturile cu Uniunea Europeană și a obținut deblocarea treptată a fondurilor europene înghețate”, consideră politologul Peter Dobrovieszki, de la Institutul MCC, într-un interviu difuzat la postul de televiziune ATV.