Într-un interviu acordat Andreei Esca, Mungiu a vorbit despre premiera mondială a lung-metrajului „Fjord”, prezentat luni seară în competiția oficială a Festivalul de Film de la Cannes, unde e favorit la marele premiu.

Fjord, care îl are pe Sebastian Stan în rolul principal, a fost primit cu peste zece minute de ovații din partea celor din sală, marcând cea mai entuziastă primire a unui film din competiția de anul acesta.

Cristian Mungiu: În foarte multe dintre societățile foarte progresiste, ideea că poți astăzi să pui cumva măcar în discuție, - nu la îndoială - dacă poți să pui în discuție ceea ce se constituie a fi norma zilei, e un pic de neconceput și nu e ok ca în cinema să fi pierdut, și în societate să fi pierdut această libertate de a ne îndoi despre orice. Trebuie să ne îndoim despre orice, trebuie să punem lucrurile în discuție, pentru că doar așa putem progresa.

Andreea Esca: Dar crezi că este greu în acest moment să mai e curajul să spui într-adevăr ce simți?

Cristian Mungiu: Dar dacă te uiți un pic care e selecția de festivaluri, care e trendul în literatură, în artă, în muzică, în public speaking, în politică, toată lumea e prizoniera unei anumite corectitudini politice care face să nu mai exprimi ce crezi tu, ci ceea ce crezi tu că poate fi exprimat în public fără ca să suferi consecințe personale pentru ideile tale. Or eu cred că cel puțin în artă, încă trebuie să avem acest curaj de a ieși în față și de a zice "eu cred că acest lucru e debatable (discutabil) măcar”.

“Trăim într-o societate care e un pic schizofrenică”

Regizorul, care a câștigat Palme d'Or în 2007 cu filmul “4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, afirmă că noul său lungmetraj vorbește despre polarizarea tot mai puternică din societate și despre incapacitatea oamenilor de a mai dialoga.

Cristian Mungiu: „Trăim într-o societate care e un pic schizofrenică. A ajuns divizată până la radicalizare și nu mai reușim să ne înțelegem cu ceilalți. Nu reușim să ieșim deloc din impasul ăsta.”

Filmul „Fjord” urmărește personaje aflate în conflict social și ideologic, iar Mungiu spune că și-a dorit ca spectatorii să plece din sală punându-și întrebări, nu căutând confirmări pentru propriile convingeri.

“Pentru mine, cel mai important e ca cei care ies din sală de la filmul ăsta să nu iasă fix cu aceleași idei cu care au intrat”, spune Mungiu.



Cristian Mungiu și actorii principali ai filmului, Sebastian Stan și Renate Reinsve, au susținut marți o conferință de presă.