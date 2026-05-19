Potrivit procesului-verbal primit, acesta ar fi condus un Opel Astra cu o viteză de 696 km/h într-o zonă rezidențială din apropierea frontierei cu Franța. Amenda inițială se ridica la 6.597 de euro.

Șoferul circula cu aproape 70 km/h pe o șosea unde limita era de 50 km/h Incidentul a avut loc în localitatea Quiévrain din Valonia, unde autoritățile au susținut că vehiculul a fost înregistrat depășind cu mult limita de 50 km/h, relatează publicația olandeză de știri auto Racing.nl.

Procesul-verbal a ridicat imediat semne de întrebare, în condițiile în care un Opel Astra obișnuit nu poate atinge astfel de viteze. Chiar și automobile de performanță, precum Bugatti sau Koenigsegg, ajung cu greu la peste 500 km/h.

Radarul a indicat o viteză imposibilă

După ani în care șoferul a contestat amenda, autoritățile belgiene au admis că radarul a înregistrat greșit viteza. Potrivit Racing.nl, eroarea ar fi fost provocată de un „număr suplimentar” apărut în sistemul de măsurare.

În realitate, șoferul circula cu aproximativ 70 km/h pe un drum unde limita era de 50 km/h. Amenda inițială a fost anulată.

Sancțiunea de 6.597 de euro a fost retrasă, însă șoferul, care a contestat-o încă de la început, va primi o amendă recalculată pentru depășirea vitezei legale cu 20 km/h. Valoarea noii sancțiuni nu a fost făcută publică, dar va fi considerabil mai mică.

Până acum, autoritățile belgiene nu au anunțat dacă i-au prezentat scuze șoferului. În 2021, un alt conducător auto a primit o amendă după ce radarul a indicat că circula cu aproape 700 km/h la volanul unui Ford. Specialiștii spun că astfel de situații pot apărea din cauza unor defecțiuni tehnice ale radarelor sau a unor erori software.