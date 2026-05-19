Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, a transmis banca centrală.

Inflația va continua să crească până în jurul lunii iulie, când ar putea atinge aproximativ 11%. Ulterior, însă, ritmul de creștere al prețurilor ar urma să încetinească semnificativ, astfel încât în septembrie inflația să coboare spre 6%, a explicat Mugur Isărescu. Rata inflației s-ar putea reduce aproape la jumătate, iar spre finalul anului ar putea ajunge la puțin peste 5%.

Guvernatorul BNR a explicat că în vară ar putea dispărea „cocoașa” inflaționistă.

„ Va crește până în iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se va duce până la 11%, dar creșterile sunt mici, pentru ca apoi în iuilie-august-septembrie să avem deja o inflație de 6%, iar spre sfârșitul anului peste 5% (...) undeva pe 5,5% la sfârșitul anului, în jurul acestui nivel e posibil ca și în Europa inflația să crească. S-ar putea ca în toamnă să nu mai fim campioni la inflație, ne dorim acest lucru, nu depinde numai de noi (...) În vară dispare cocoașa”, a declarat Mugur Isărescu

În şedinţa de vineri, Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia mai 2026, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026, anticipând că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.