Bărbatul de 50 de ani, identificat drept Matthew, a fost evacuat în siguranţă de salvatorii Biroului de Pompieri din judeţul Taitung, după zile întregi de operaţiuni dificile desfăşurate pe teren abrupt şi în condiţii meteo nefavorabile, potrivit Taipei Times.

„Este un miracol. Mulţumesc, Taiwan”, a spus Matthew după ce a revenit la şoseaua principală.

A supravieţuit fără mâncare şi telefon

Matthew, care intrase singur în munţi sâmbăta trecută, a povestit că a supravieţuit zile întregi fără mâncare, încălţăminte sau dispozitive electronice, căutând apă pentru a rezista.

El a explicat că făcea drumeţii deasupra zonei stâncoase, însă a coborât într-o râpă după ce i s-a făcut sete. Când a încercat să urce înapoi, a descoperit că traseul era prea abrupt.

Matthew a spus că, atunci când simţea că îşi pierde speranţa, cânta la saxofon în speranţa că cineva îl va auzi sau citea Biblia, convins că Dumnezeu îi va trimite ajutor.

Dronele au fost esenţiale în operaţiunea de salvare

Biroul de Pompieri din Taitung a anunţat că a primit o sesizare privind dispariţia unui cetăţean străin în munţii din Donghe Township. Dronele salvatorilor l-au localizat pe Matthew într-o peşteră aflată lângă un pârâu montan, la baza unei stânci.

Ploile puternice, traseele surpate şi terenul instabil au îngreunat operaţiunile de salvare şi au făcut imposibilă intervenţia elicopterelor, au precizat autorităţile.

Dronele au fost folosite pentru a-i trimite hrană şi provizii lui Matthew, în timp ce echipele de salvare au avansat pe jos din două direcţii.

Salvatorii i-au auzit saxofonul din munţi

Salvatorii au ajuns la el seara, însă ploaia, vegetaţia densă şi terenul periculos i-au obligat să campeze peste noapte înainte de a-l coborî de pe munte. Potrivit autorităţilor, ploile recente l-au ajutat probabil să supravieţuiască, oferindu-i apă, iar peştera l-a protejat de vânt şi ploaie, prevenind hipotermia.

Dronele au avut un rol esenţial în operaţiune, ajutând echipele să efectueze căutări aeriene, să stabilească trasee şi să livreze provizii în zone izolate, fără semnal. În total, 33 de vehicule şi 144 de persoane au participat la operaţiunea de salvare.

Prietenul lui Matthew, Kao Yung-hsu, a declarat că australianul obişnuieşte să facă drumeţii singur şi este cunoscut pentru activităţile sale de voluntariat în comunităţi indigene izolate şi în regiunea Hualien.

Salvatorii au reuşit să îi identifice locaţia şi pentru că Matthew a început să cânte la saxofon după ce a auzit oameni strigându-l prin munţi.

„A funcţionat ca un fluier”, a spus prietenul său.