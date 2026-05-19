"Cel puţin pentru mine, era relativ clar că la prima rundă de consultări, cunoscând poziţiile colegilor din PNL, PSD, USR, AUR, e aproape imposibil să formezi o majoritate cât de cât transparentă, corectă. Şi, de aceea nu mă miră, din păcate, că suntem în această situaţie şi trebuie să purtăm dialog în continuare. (...) În acest moment nu există o soluţie. Da, nu există soluţie cu care poţi să mergi în Parlament şi să spui că 'dom'le, ăsta-i premierul, asta-i majoritatea, ăsta e programul de guvernare', pentru o perioadă de timp. Deci nu cred că putem să facem proiecte mari de doi ani şi jumătate, cu toate că ar fi bine să avem o soluţie pentru doi ani şi jumătate, până în 2028, până la alegerile din 2028, dar mi se pare că nu va fi posibil aşa ceva. Trebuie să mergem din etapă în etapă", a declarat Kelemen Hunor, la Digi 24 TV.

Potrivit liderului UDMR, trebuie flexibilizate poziţiile părţilor la un moment dat, poate după o primă încercare de nominalizare a unui premier care nu îşi va trece cabinetul format de votul Parlamentului.

"Eu cred că în acest moment nu este posibilă o flexibilizare a acestor poziţii anunţate, dar poate după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor căpăta o altă perspectivă şi o altă abordare din partea fiecăruia. (...) Sigur, alegerile anticipate, teoretic, pot fi convocate după două încercări, după 60 de zile, dar nu este obligaţia preşedintelui de a merge în această direcţie. Constituţia spune 'poate dizolva Parlamentul', poate să aibă şi o a treia încercare. Dar aici avem şi chestiunea timpului, fiindcă până la sfârşitul lunii iunie ar trebui să avem legile adoptate pentru a îndeplini ţintele, jaloanele din PNRR cât se poate de mult, ca să nu pierdem bani din bugetul PNRR. Şi asta înseamnă că trebuie să ai un guvern care propune sau adoptă o ordonanţă de urgenţă şi, dincolo de guvern, trebuie să ai o majoritate care votează proiectele de lege. (...) De aceea responsabilitatea, responsabilizarea liderilor politici şi partidelor politice este o doleanţă absolut legitimă, corectă", a explicat Kelement Hunor.

De asemenea, el a afirmat că era clar înainte de votul moţiunii de cenzură că se va ajunge la acest blocaj privind constituirea unei noi majorităţi pentru guvernare.

"Dacă cineva m-ar fi întrebat pe mine, înainte de a depune moţiunea de cenzură, eu aş fi spus că asta se va întâmpla. Exact aici vom ajunge, dacă trece moţiunea de cenzură, fiindcă îl ştiu pe Ilie Bolojan, îi ştiu pe ceilalţi colegi şi era clar că vom ajunge într-un blocaj, fiindcă dacă PSD-ul nu vrea să guverneze cu AUR - şi înţeleg eu această poziţie a lor - atunci o altă majoritate se poate forma doar revenind la coaliţia formată acum un an de zile. Nu există altă posibilitate, sau un guvern minoritar, dar cu o susţinere, cel puţin pentru o perioadă de timp, din partea celui care rămâne în opoziţie - ori PSD, ori PNL. Deci aici e vorba de a flexibiliza la un moment dat poziţiile şi de a ţine cont de ce ne aşteaptă. Dar pentru chestia asta cred că trebuie să există o primă încercare. Cu eşec, fără eşec, vom vedea, dar trebuie să existe o primă încercare şi după aceea putem discuta despre a doua variantă", a arăta liderul UDMR.

El a subliniat, în context, că un premier tehnocrat trebuie să aibă capacitatea de a aduna o majoritate în spatele lui, altfel nu trece guvernul şi nu trec proiectele de lege.

Kelemen Hunor a menţionat că "trebuia continuată guvernarea, până la rocadă", fiindcă aşa s-a stabilit în coaliţie.

"În momentul în care te aliezi cu AUR, produci nişte pagube colaterale extrem, extrem de serioase pentru toată societatea, pentru toată ţara", a punctat el.

Întrebat dacă la discuţiile de la Cotroceni i s-a părut îngrijorat preşedintele Nicuşor Dan, liderul UDMR a confirmat: "Da, categoric".

"Şi aştepta soluţii, căuta soluţii. Făcea calcule, da. Cum să fie? Până la urmă, e preşedintele României şi, până la urmă, are această sarcină de a nominaliza un premier după discuţii cu partidele. (...) Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau din altă parte, sau e din afara partidelor politice, cu riscul de a eşua. Trebuie să fie conştient că există acest risc. Dar trebuie să faci primul pas, trebuie să faci prima încercare", a mai adăugat Kelemen Hunor.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice din Parlament pe tema desemnării unui candidat la funcţia de premier care să formeze noul Executiv, după demiterea prin moţiune de cenzură a Guvernului Bolojan.

La final, Nicuşor Dan a anunţat că va continua seria de consultări cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate din partea acestora în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule "coerente" şi propuneri "viabile".

PSD a respins un nou Guvern condus de Ilie Bolojan, iar AUR a anunţat că îşi asumă guvernarea, dar a vorbit şi despre alegeri anticipate. PNL nu îşi mai doreşte o guvernare alături de PSD, iar USR a anunţat că va intra în opoziţie, în cazul în care PSD va găsi o majoritate parlamentară pentru a forma noul Guvern. UDMR consideră că ar trebui încercată o refacere a fostei coaliţii de guvernare.